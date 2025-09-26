महिला को तलाक का समझौता तोड़ना पड़ा भारी, संपत्ति से हुई बेदखल; कोर्ट में पूर्व पति की जीत
तलाक के समय पति के साथ हुए समझौते का उल्लंघन करना एक महिला को भारी पड़ गया। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट ने शर्तों का उल्लंघन करने पर सख्त रुख अपनाते हुए महिला को हापुड़ स्थित संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दिया है।
फैमिली कोर्ट की जज डॉ. सावित्री ने अपने आदेश में महिला को बेईमान करार देते हुए साफ कहा कि तलाक के समय निपटान राशि लेने के बाद उसका संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। यह मामला एक पति की ओर से दायर निष्पादन याचिका से जुड़ा है।
पति की ओर से पैरवी कर रहे वकील मनीष भदौरिया ने बताया कि पति और उनकी पूर्व पत्नी ने 13 दिसंबर 2022 को आपसी सहमति से तलाक लिया था। उस समय हुए समझौते के तहत पति ने महिला को स्त्रीधन, गहनों और स्थायी गुजारा भत्ता सहित 11 लाख रुपये का भुगतान किया था। उस दौरान यह भी तय हुआ था कि महिला का हापुड़ के गांधी गंज स्थित मकान नंबर 754 पर कोई अधिकार नहीं होगा।
समझौते के अनुसार, बच्चों के वयस्क होने तक महिला को केवल उनकी देखभाल के लिए संपत्ति के ग्राउंड फ्लोर पर रहने की अनुमति थी। लेकिन महिला ने इसका उल्लंघन करते हुए मकान की पहली मंजिल पर कब्जा जमा लिया। महिला की हरकत से तंग आकर पति ने कोर्ट की शरण ली थी।
फैमिली कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पति के हक में फैसला सुनाते हुए महिला को उस संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दिया।
दूसरी शादी की तो चाकू से ताबड़तोड़ वार किया
वहीं, दिल्ली कश्मीरी गेट में प्रताड़ना से परेशान होकर एक महिला अपने पति से अलग हो गई। आरोप है कि उसने दूसरी शादी कर ली तो नाराज पहले पति ने धारदार हथियार से उस पर वार कर दिए। आरोपी ने महिला दर्जनों वार किए और फरार हो गया। हालांकि, महीने भर से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी की पहचान सलीम उर्फ सलीम शेख के रूप में हुई है। इस पर पहले भी हत्या के प्रयास, लूटपाट समेत चार आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप है। फरारी के दौरान वह पहली पत्नी को कॉल कर धमका भी रहा था। इसी गलती ने पुलिस को सुराग दे दिया।