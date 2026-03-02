Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नोएडा एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर गाड़ी से फेंकी महिला की लाश, पुलिस ने 4 टीमें बनाईं

Mar 02, 2026 12:02 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह सड़क पर एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार, आज सुबह करीब 8 बजे राहगीरों और स्थानीय लोगों ने सर्विस रोड पर एक युवती का शव पड़ा देखा तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी।  

नोएडा एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर गाड़ी से फेंकी महिला की लाश, पुलिस ने 4 टीमें बनाईं

नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह सड़क पर एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार, आज सुबह करीब 8 बजे राहगीरों और स्थानीय लोगों ने सर्विस रोड पर एक युवती का शव पड़ा देखा तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही एक्सप्रेसवे थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शव को गाड़ी से फेंका गया है।

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान 23 वर्षीय कविता के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कहीं और की गई और बाद में शव को गाड़ी से लाकर सर्विस रोड पर फेंक दिया गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा में 18 साल के लड़के ने पिता की पिस्टल से खुद को मारी गोली, मौत

शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया

पुलिस द्वारा मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, जिसने साक्ष्य जुटाए। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल हत्या की आशंका को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा: थार के नीचे फंसी रही बाइक, 10KM तक घसीटा; डीजल भरवाकर नहीं दिए पैस

पुलिस ने चार अलग-अलग टीमें बनाईं

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने चार अलग-अलग टीमें गठित की हैं। इन टीमों को गाड़ी और आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और मृतका के परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की असली वजह सामने आ सकेगी।

ये भी पढ़ें:मामा-भांजे ने बदला लेने के लिए रची खौफनाक साजिश, नोएडा हत्याकांड में खुलासा
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Noida News Noida Police
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।