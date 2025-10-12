Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newswoman body found with hands and legs tied in hindon canal ghazipur delhi

दिल्ली में गाजीपुर की हिंडन नहर में बोरे में मिली महिला की हाथ-पैर बंधी लाश, पहचान नहीं

दिल्ली की गाजीपुर नहर में एक अज्ञात महिला की क्षत विक्षत लाश मिलने का मामला सामने आया है। शव को बोरे में रखा हुआ था और मृतक महिला के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। गाजीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। मृतका की अब तक पहचान नहीं हो पाई है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। रजनीश पांडेयSun, 12 Oct 2025 01:50 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में गाजीपुर की हिंडन नहर में बोरे में मिली महिला की हाथ-पैर बंधी लाश, पहचान नहीं

दिल्ली की गाजीपुर नहर में एक अज्ञात महिला की क्षत विक्षत लाश मिलने का मामला सामने आया है। शव को बोरे में रखा हुआ था और मृतक महिला के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। गाजीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। मृतका की अब तक पहचान नहीं हो पाई है।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली के पूर्वी जिले के गाजीपुर थाना में शनिवार शाम हिंडन नहर के पास एक शव बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घटनास्थल मुल्ला कॉलोनी, गाजीपुर के सामने, हिंडन नहर के सूखे कोने पर पुलिस को एक क्षत-विक्षत मानव शव मिला। लाश को भूरे रंग के टेप से लपेटा गया था और फिर एक प्लास्टिक बैग के अंदर पैक किया गया था।

घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया गया है और आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। प्रथम दृष्टया, धारा 103/238(ए) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक की पहचान और घटना की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्राइम और फॉरेंसिक की टीमों ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठे किए।