दिल्ली में गाजीपुर की हिंडन नहर में बोरे में मिली महिला की हाथ-पैर बंधी लाश, पहचान नहीं

दिल्ली की गाजीपुर नहर में एक अज्ञात महिला की क्षत विक्षत लाश मिलने का मामला सामने आया है। शव को बोरे में रखा हुआ था और मृतक महिला के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। गाजीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। मृतका की अब तक पहचान नहीं हो पाई है।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली के पूर्वी जिले के गाजीपुर थाना में शनिवार शाम हिंडन नहर के पास एक शव बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घटनास्थल मुल्ला कॉलोनी, गाजीपुर के सामने, हिंडन नहर के सूखे कोने पर पुलिस को एक क्षत-विक्षत मानव शव मिला। लाश को भूरे रंग के टेप से लपेटा गया था और फिर एक प्लास्टिक बैग के अंदर पैक किया गया था।

घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया गया है और आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। प्रथम दृष्टया, धारा 103/238(ए) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक की पहचान और घटना की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।