दिल्ली में दिनदहाड़े वारदात, महिला को बंदूक दिखाकर सोने के गहने लूटे
दिल्ली में दिनदहाड़े एक महिला से लूटपाट करने का मामला सामने आया है। दो मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने महिला को घेर लिया और बंदूक दिखाकर उसके सोने के गहने लूट लिए। इस घटना में महिला को मामूली चोटें भी आई हैं। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुट गई है।
दिल्ली में दिनदहाड़े एक महिला से लूटपाट करने का मामला सामने आया है। दो मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने महिला को घेर लिया और बंदूक दिखाकर उसके सोने के गहने लूट लिए। इस घटना में महिला को मामूली चोटें भी आई हैं। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी में जुट गई है।
पुलिस के मुताबिक मंगलवार तड़के पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में चार मोटरसाइकिल सवारों ने एक महिला पर हमला कर उसकी सोने की चूड़ी छीन ली। घटना का कथित सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल सीसीटीवी क्लिप में आरोपी महिला पर हमला करते, उसकी सोने की चूड़ी छीनते और बीच-बचाव करने की कोशिश करने पर बंदूक लहराते हुए दिख रहे हैं।
यह घटना सुबह करीब 7:15 बजे घटी, जब कनिका मेहता नाम की महिला अपनी बेटी को स्कूल बस स्टॉप पर छोड़कर स्कूटर से जाने ही वाली थी। पुलिस के अनुसार, चोरी की दो मोटरसाइकिलों पर सवार और हेलमेट पहने चार अज्ञात लोग पीड़िता के पास आए और उसे घेर लिया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों में से एक ने उस पर किसी भारी वस्तु से हमला किया, जबकि दूसरे ने उसे डराने के लिए बंदूक दिखाई और फिर उसकी सोने की चूड़ी छीन ली। अधिकारी ने बताया कि घटना में महिला को मामूली चोटें आई हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। घटना का ब्योरा देते हुए मेहता ने बताया कि हमलावरों ने उनसे सोने की चूड़ी उतारने को कहा, लेकिन उन्होंने विरोध किया।
उन्होंने कहा कि बेटी को छोड़ने के बाद दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार लोगों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने मुझसे सोने की चूड़ी उतारने को कहा। मैंने विरोध किया, लेकिन उनमें से एक ने बंदूक निकालकर मुझे डराने की कोशिश की। मैं संघर्ष करती रही और हाथापाई के दौरान मेरे नाखूनों में चोट लग गई।
उन्होंने आरोप लगाया कि बंदूक पकड़े आरोपी ने उसे गोली मारने की धमकी देते हुए बंदूक के बट से उसके सिर पर वार किया। उन्होंने आगे बताया कि मारने के बाद मैं जमीन पर गिर पड़ी और उन्होंने मेरी चूड़ी छीनकर भाग गए। जब मैंने उनका पीछा करने की कोशिश की तो उन्होंने हवा में एक गोली चलाई।
पुलिस ने बताया कि अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिलें चोरी की थीं। इलाके के सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों का पता लगाने के लिए टीमें गठित की गई हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।