दिल्ली में 1.1 करोड़ की हेरोइन के साथ महिला अरेस्ट, इससे पहले जब्त हुई थी 15 करोड़ की ड्रग्स

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने एक 49 वर्षीय महिला के पास से 266 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 1.10 करोड़ रुपये है। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दिल्ली पुलिस ने एक 49 वर्षीय महिला के पास से 266 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 1.10 करोड़ रुपये है। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। खूफिया जानकारी के हिसाब से एक्शन लेते हुए एक टीम ने मुबारकपुर डबास के पास जाल बिछाया। उन्होंने बताया कि आरोपी को तब पकड़ा गया जब वह भागने की कोशिश कर रही थी।

एक अन्य मामले में, दिल्ली पुलिस ने 27 और 28 सितंबर की रात को बसई दारापुर स्थित छत्रपति शिवाजी पार्क के पास लगभग 15 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 3 किलोग्राम हेरोइन जब्त की और दो लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान विष्णु गार्डन निवासी रंजीत मेहरा उर्फ ​​कन्नू (27) और शाहदरा निवासी संजना (26) के रूप में हुई है।

डीसीपी ने कहा, “एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के बाद, मेहरा के पास से 2.785 किलोग्राम और संजना के पास से 207 ग्राम हेरोइन बरामद की गई।” कुल मिलाकर, 2.994 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये है।