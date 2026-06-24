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गुजरात की महिला भेज रही थी सरकारी दफ्तरों में धमकी भरे ईमेल, 200 से ज्यादा बार किया अपराध; पुलिस ने दिल्ली से दबोचा

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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आरोपी महिला की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा कि फिलहाल हम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईमेल भेजने के पीछे उसका मकसद क्या था और क्या इस अपराध में कोई अन्य व्यक्ति भी उसका साथ दे रहा था।

गुजरात की महिला भेज रही थी सरकारी दफ्तरों में धमकी भरे ईमेल, 200 से ज्यादा बार किया अपराध; पुलिस ने दिल्ली से दबोचा

दिल्ली पुलिस को हाल ही में उस वक्त एक बड़ी सफलता मिली, जब उसने विभिन्न सरकारी संस्थानों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और देश की अन्य हाई-प्रोफाइल जगहों पर फर्जी धमकी भरे ईमेल भेजने वाली 41 वर्षीय एक महिला को धर दबोचा। आरोपी महिला की पहचान गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली सीमा लोहुमी के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने 21 जून को दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास से धर दबोचा। उस पर विभिन्न सरकारी संस्थानों को 200 से ज्यादा फर्जी धमकी भरे ईमेल भेजने का आरोप है। पुलिस ने इस साल फरवरी में भेजे गए धमकी भरे ईमेल के बाद उसकी खोज शुरू की थी और अब जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला द्वारा किए जाने वाले ईमेल में प्रमुख स्थानों पर बम रखे जाने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से संबंधित आरोप, भ्रष्टाचार की शिकायतें और अरावली क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के बारे में झूठे दावे किए जाते थे। गिरफ्तारी के बाद जहां महिला ने ईमेल भेजने की बात मान ली, वहीं उसके परिवार वालों का कहना है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है।

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अहमदाबाद की रहने वाली है आरोपी महिला

इस कार्रवाई के बारे में पुलिस ने बुधवार को जानकारी दी और बताया कि इस साल फरवरी से भेजे गए धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच के बाद 21 जून को गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली सीमा लोहुमी का पता लगाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आगे कहा कि महिला 9 जून से देश भर के प्रमुख लोगों और संस्थानों को निशाना बनाकर ईमेल भेज रही थी।

जांच के दौरान पुलिस को एक मोबाइल नंबर का पता चला

आरोपी महिला से जुड़ी जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि, 'पुलिस जांच मुख्य रूप से इन धमकी भरे ईमेल को भेजने के लिए इस्तेमाल की जा रही ईमेल आईडी पर केंद्रित थी। तकनीकी जांच के दौरान ईमेल आईडी से जुड़े एक मोबाइल नंबर का पता चला, जिसके बाद उसे सर्विलांस में रखकर उस पर लगातार निगरानी की जाने लगी।'

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मोबाइल नंबर गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास एक्टिवेट मिला

अधिकारी ने आगे कहा कि वह मोबाइल नंबर लंबे समय तक बंद रहा, जिसके चलते आरोपी तक पहुंच पाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया था। इसके बाद 18 जून को एक और धमकी भरा ईमेल सामने आने के बाद जांचकर्ताओं ने अपनी कोशिशें तेज कर दीं। इसके बाद में तकनीकी निगरानी से पता चला कि आरोपी संदिग्ध 21 जून को मध्य दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास मौजूद था। इसी इनपुट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी महिला को गुरुद्वारे के बाहर से पकड़ लिया।

परिजनों ने महिला को बीमार बताया, बोले- इलाज चल रहा

पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह लंबे समय से ईमेल भेज रही थी। वहीं पुलिस ने जब आरोपी महिला के परिवार के सदस्यों से बात की तो पता चला कि वह मानसिक बीमारी से जूझ रही है और इसके लिए उसका इलाज भी चल रहा है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ईमेल भेजने के पीछे उसका मकसद क्या था और क्या इस अपराध में कोई अन्य व्यक्ति भी उसका साथ दे रहा था। पुलिस ने इस बारे में आगे की जांच चलने की बात कही है।

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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