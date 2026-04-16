पड़ोसन के दूल्हे से प्यार में घिनौना कांड, दिल्ली में दुल्हन पर एसिड अटैक की पूरी कहानी
पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला पड़ोस में रहने वाली पीड़िता के होने वाले दूल्हे से प्यार करती थी। गुस्से में आकर उसने वारदात को अंजाम दिया और पीड़िता पर तेजाब उड़ेल दिया।
दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में एक सनसनीखेज एसिड अटैक से पूरा इलाका दहशत और स्तब्ध है। 26 साल की लड़की ने अपनी पड़ोसन और 21 साल की युवती पर तेजाब फेंक दिया। उस लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी जिस लड़के से शादी होने वाली थी, उससे आरोपी महिला प्यार करती थी। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की शादी 19 अप्रैल को तय थी। वारदात के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप है। आरोपी महिला पुलिस हिरासत में है।
जानकारी के अनुसार, आरोपी महिला उसी युवक से प्रेम करती थी जिससे पीड़िता की शादी होने वाली थी। घटना बीते मंगलवार दोपहर की है, जब आरोपी महिला ने घर आकर पहले सामान्य तरीके से बातचीत की और फिर चालाकी से वारदात को अंजाम दिया।
नींबू पानी बताकर चेहरे पर तेजाब उड़ेला
परिवार के अनुसार, आरोपी पहले सुबह घर आई, नाश्ता किया और फिर दोपहर में वापस लौटकर पीड़िता से हाथों में मेहंदी लगाने को कहा। इसी दौरान उसने पहले एक बोतल में “एनर्जी ड्रिंक” बताकर कुछ दिखाया और फिर दूसरी बोतल से “नींबू पानी” बताकर अचानक पीड़िता के चेहरे और ऊपरी शरीर पर तेजाब फेंक दिया। हमले के बाद पीड़िता चीखती हुई बाहर भागी, जबकि आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
पीड़िता के चेहरे पर जलने के गहरे निशान
पीड़िता को गंभीर हालत में गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसके चेहरे पर गहरे जलने के निशान हैं और आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ा है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 124(1) (एसिड से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।
डिप्रेशन में आरोपी महिला
पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह पीड़िता के मंगेतर के साथ लंबे समय से संबंध में थी और उसकी शादी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वहीं, पुलिस को कॉल रिकॉर्ड्स से भी दोनों के बीच बातचीत के सबूत मिले हैं। आरोपी के परिवार का कहना है कि वह पिछले कई सालों से डिप्रेशन का इलाज करा रही थी और उसे गुस्से के दौरे भी आते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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