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पड़ोसन के दूल्हे से प्यार में घिनौना कांड, दिल्ली में दुल्हन पर एसिड अटैक की पूरी कहानी

Apr 16, 2026 09:13 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला पड़ोस में रहने वाली पीड़िता के होने वाले दूल्हे से प्यार करती थी। गुस्से में आकर उसने वारदात को अंजाम दिया और पीड़िता पर तेजाब उड़ेल दिया। 

पड़ोसन के दूल्हे से प्यार में घिनौना कांड, दिल्ली में दुल्हन पर एसिड अटैक की पूरी कहानी

दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में एक सनसनीखेज एसिड अटैक से पूरा इलाका दहशत और स्तब्ध है। 26 साल की लड़की ने अपनी पड़ोसन और 21 साल की युवती पर तेजाब फेंक दिया। उस लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी जिस लड़के से शादी होने वाली थी, उससे आरोपी महिला प्यार करती थी। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की शादी 19 अप्रैल को तय थी। वारदात के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप है। आरोपी महिला पुलिस हिरासत में है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी महिला उसी युवक से प्रेम करती थी जिससे पीड़िता की शादी होने वाली थी। घटना बीते मंगलवार दोपहर की है, जब आरोपी महिला ने घर आकर पहले सामान्य तरीके से बातचीत की और फिर चालाकी से वारदात को अंजाम दिया।

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नींबू पानी बताकर चेहरे पर तेजाब उड़ेला

परिवार के अनुसार, आरोपी पहले सुबह घर आई, नाश्ता किया और फिर दोपहर में वापस लौटकर पीड़िता से हाथों में मेहंदी लगाने को कहा। इसी दौरान उसने पहले एक बोतल में “एनर्जी ड्रिंक” बताकर कुछ दिखाया और फिर दूसरी बोतल से “नींबू पानी” बताकर अचानक पीड़िता के चेहरे और ऊपरी शरीर पर तेजाब फेंक दिया। हमले के बाद पीड़िता चीखती हुई बाहर भागी, जबकि आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

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पीड़िता के चेहरे पर जलने के गहरे निशान

पीड़िता को गंभीर हालत में गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसके चेहरे पर गहरे जलने के निशान हैं और आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ा है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 124(1) (एसिड से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।

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डिप्रेशन में आरोपी महिला

पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह पीड़िता के मंगेतर के साथ लंबे समय से संबंध में थी और उसकी शादी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वहीं, पुलिस को कॉल रिकॉर्ड्स से भी दोनों के बीच बातचीत के सबूत मिले हैं। आरोपी के परिवार का कहना है कि वह पिछले कई सालों से डिप्रेशन का इलाज करा रही थी और उसे गुस्से के दौरे भी आते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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