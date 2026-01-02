बहाने से मंदिर ले गई पति को, फिर प्रेमी के साथ मिलकर जान से मारने की कोशिश, हालत गंभीर
गुरुग्राम में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पति को जब अपनी पत्नी के अफेयर का पता चला तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे। फिर पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वह पति को बहाने से मंदिर ले गई। वहां से लौटते समय पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। गंभीर हालत में पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गुरुग्राम पुलिस ने गुरुवार को एक महिला और उसके प्रेमी को उसके पति पर कुल्हाड़ी जैसे हथियार से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तब सामने आई जब पुलिस को खोह गांव के एक स्कूल के पास एक आदमी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि पीड़ित को फरीदाबाद के ईएसआईसी अस्पताल ले जाया गया था। पीड़ित की पहचान शिव शंकर के रूप में हुई है।
बुधवार को पुलिस अधिकारी अस्पताल गए लेकिन शंकर बयान देने की स्थिति में नहीं था। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी शंकर मानेसर की एक कंपनी में काम करते हैं। वह खोह गांव में अपनी पत्नी पूनम के साथ रहते हैं।
अधिकारियों के अनुसार, दंपति की शादी 2012 में हुई थी और उनका एक बेटा है। पीड़ित की भाभी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शंकर को हाल ही में पूनम के अपने सहकर्मी मनखुश उर्फ मिंटू के साथ अफेयर के बारे में पता चला था। इसी वजह से उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे।
मंगलवार को पूनम अपने पति को बहला-फुसलाकर झरना मंदिर ले गई। जब वे स्कूटर से लौट रहे थे, तभी वीपीएस स्कूल के पास एक आदमी ने उनके स्कूटर को धक्का दे दिया, जिससे वे गिर गए।
इसके बाद मनखुश ने शंकर को पीछे से पकड़ लिया, जबकि उसकी पत्नी पूनम ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी जैसे किसी हथियार से उसके चेहरे पर कई बार वार किए। अधिकारियों ने बताया कि दोनों शंकर को गंभीर रूप से घायल छोड़कर मौके से फरार हो गए।
शिकायत मिलने के बाद आईएमटी मानेसर थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने गुरुवार को बिहार के खगड़िया निवासी मनखुश और पूनम को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पिछले छह महीनों से संबंध होने की बात कबूल की। उन्होंने दावा किया कि शंकर को मारने की योजना उनके प्रेम संबंध को लेकर बढ़ते घरेलू झगड़ों के बाद बनाई गई थी।