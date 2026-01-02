Hindustan Hindi News
बहाने से मंदिर ले गई पति को, फिर प्रेमी के साथ मिलकर जान से मारने की कोशिश, हालत गंभीर

बहाने से मंदिर ले गई पति को, फिर प्रेमी के साथ मिलकर जान से मारने की कोशिश, हालत गंभीर

संक्षेप:

गुरुग्राम में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पति को जब अपनी पत्नी के अफेयर का पता चला तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे। फिर पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वह पति को बहाने से मंदिर ले गई। लौटते समय पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। 

Jan 02, 2026 12:41 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, गुरुग्राम
गुरुग्राम में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पति को जब अपनी पत्नी के अफेयर का पता चला तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे। फिर पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वह पति को बहाने से मंदिर ले गई। वहां से लौटते समय पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। गंभीर हालत में पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गुरुग्राम पुलिस ने गुरुवार को एक महिला और उसके प्रेमी को उसके पति पर कुल्हाड़ी जैसे हथियार से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तब सामने आई जब पुलिस को खोह गांव के एक स्कूल के पास एक आदमी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि पीड़ित को फरीदाबाद के ईएसआईसी अस्पताल ले जाया गया था। पीड़ित की पहचान शिव शंकर के रूप में हुई है।

बुधवार को पुलिस अधिकारी अस्पताल गए लेकिन शंकर बयान देने की स्थिति में नहीं था। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी शंकर मानेसर की एक कंपनी में काम करते हैं। वह खोह गांव में अपनी पत्नी पूनम के साथ रहते हैं।

अधिकारियों के अनुसार, दंपति की शादी 2012 में हुई थी और उनका एक बेटा है। पीड़ित की भाभी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शंकर को हाल ही में पूनम के अपने सहकर्मी मनखुश उर्फ ​​मिंटू के साथ अफेयर के बारे में पता चला था। इसी वजह से उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे।

मंगलवार को पूनम अपने पति को बहला-फुसलाकर झरना मंदिर ले गई। जब वे स्कूटर से लौट रहे थे, तभी वीपीएस स्कूल के पास एक आदमी ने उनके स्कूटर को धक्का दे दिया, जिससे वे गिर गए।

इसके बाद मनखुश ने शंकर को पीछे से पकड़ लिया, जबकि उसकी पत्नी पूनम ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी जैसे किसी हथियार से उसके चेहरे पर कई बार वार किए। अधिकारियों ने बताया कि दोनों शंकर को गंभीर रूप से घायल छोड़कर मौके से फरार हो गए।

शिकायत मिलने के बाद आईएमटी मानेसर थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने गुरुवार को बिहार के खगड़िया निवासी मनखुश और पूनम को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पिछले छह महीनों से संबंध होने की बात कबूल की। ​​उन्होंने दावा किया कि शंकर को मारने की योजना उनके प्रेम संबंध को लेकर बढ़ते घरेलू झगड़ों के बाद बनाई गई थी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
