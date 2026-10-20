वो कहता था कि मैं एक भी दिन टिक नहीं पाऊंगा और अब वो गधा हंसते हुए आ रहा था; दीपके को आई अपने कौन से साथी की याद
अपने वीडियो में अभिजीत दीपके ने कहा, ‘मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आगे जाकर चीजें मुश्किल होने वाली हैं और हमें इतनी आसानी से वो कुछ करने नहीं देंगे। अभी थोड़े दिन बाद हमारे पीछे पुलिस लगा देंगे और केसेस लगा देंगे, वैसा ही हो रहा है।’
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शन को फिलहाल रोक दिया है। CJP के सह संयोजक आशुतोष रांका और सौरव दास के जेल जाने के बाद अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे सभी 'कॉकरोचों' के लिए मंगलवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने प्रोटेस्ट को कुछ समय के लिए रोकने की जानकारी दी और उन लोगों से अपने परिवार के साथ वक्त बिताने की अपील की। इसी दौरान उन्होंने जेल में बंद अपने साथी सौरव दास को याद करते हुए कहा कि प्रोटेस्ट के दौरान वो कहता था कि मैं एक भी दिन जेल में टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन अब वो पिछले 5-6 दिन से जेल में है और उसके बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है।
वीडियो में अभिजीत दीपके ने कहा, ‘यह त्योहारों का समय है। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है, उसके बाद आपका परिवार बहुत चिंतित होगा, जैसे मेरा परिवार चिंतित है, सौरव का परिवार चिंतित है, आशु का परिवार चिंतित है, वैसे ही आपका परिवार भी चिंतित होगा। इसलिए अभी कुछ दिन परिवार के साथ समय बिताइए।’
'हम उन लोगों से लड़ रहे जिनके दिमाग में…'
कॉकरोच पार्टी के समर्थकों को संबोधित करते हुए दीपके ने कहा, 'देखो हम नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनके दिमाग में केवल नफरत भरी हुई है और हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि वह नफरत हमारे अंदर ना आए। सौरव और आशु के साथ जो हो रहा है, उससे सबको दिक्कत हो रही है। लेकिन एक बात याद रखना है कि हमें वह नहीं बनना है, जिससे हम नफरत करते हैं।'
दीपके ने बताया सौरव की मम्मी से हुई क्या बात
आगे दीपके ने कहा, ‘सौरव की मॉम से मैंने बात की, और जहां पर सौरव की मॉम को मुझे हिम्मत देनी चाहिए थी, लेकिन आंटी ने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, बस तुम अपनी सभी टीम से कहो कि अपना ध्यान रखे। उन्होंने कहा कि सौरव एक योद्धा है और वह ठीक है। कल जिस तरह से वह ’गधा' हंसते हुए आ रहा था, 5-6 दिन जेल में रहने के बाद भी तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो उसे तोड़ सकता है। उसे कोई नहीं तोड़ सकता।'
'वो गधा 6 दिन जेल में रहा है…'
दीपके ने आगे उनके बीच होने वाली हंसी-मजाक का जिक्र करते हुए कहा, ‘जंतर-मंतर पर मजाक-मजाक में मैं उससे कहता था कि जेल में जाएंगे, पता नहीं कौन कितने दिन जेल में रह पाएगा। तो सौरव कहता था कि मैं एक भी दिन जेल में टिक नहीं पाऊंगा। लेकिन वो ‘गधा’ अभी 6 दिन जेल में रहा है और उसके बाद भी स्माइल करते हुए आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया है उसको।’
'किसी को उम्मीद नहीं थी ये लड़ भी पाएगा'
इसके बाद उन्होंने कहा, 'याद है कोल्ड कॉफी पीने के लिए किस तरह उसका मजाक बनता था। कितने लोगों ने उसका मजाक बनाते हुए कहा था कि ये तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, ये तो बहुत ही प्रिविलेज्ड है, ये तो प्रोटेस्ट में भी आकर कोल्ड कॉफी पीता है, स्टारबक्स पीता है। लेकिन वही सौरव दास आज जेल के अंदर रहकर लड़ रहा है। जिसका लोग मजाक बना रहे थे कि ये तो बहुत सॉफ्ट है, ये कभी टिक नहीं पाएगा, ये कभी लड़ नहीं पाएगा, वही सौरव दास आज 6 से ज्यादा दिन हो गए और जेल में है और उसके बाद भी स्माइल करते हुए कोर्ट में आता है, कहीं से भी उसके अंदर डर नहीं है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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