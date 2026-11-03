वह एक नंबर का @#$ आदमी है, उसे धार्मिक गुरु कहना ही गलत; बाबा बागेश्वर के बयान पर भड़के AAP सांसद
भगवान श्रीकृष्ण पर दिए बयान के बाद मंगलवार को कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री का भगवान राम के पिता को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान भी वायरल हो गया। जिसके बाद वे एकबार फिर लोगों के निशाने पर आ गए।
मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर भगवान श्रीकृष्ण को लेकर की अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से ही विवादों में आ गए हैं। भले ही अपनी कही विवादास्पद बातों को लेकर उन्होंने माफी मांग ली हो, लेकिन लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह उन पर भड़क गए हैं और उन्होंने शास्त्री के पूर्व में दिए बयानों का उल्लेख करते हुए उन्हें एक नंबर का 'बेवकूफ आदमी' बताया है, और उन्हें धार्मिक गुरु मानने से भी इनकार कर दिया है।
इस बारे में एएनआई से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा, 'देखिए पहली बात तो उसको धार्मिक गुरु कहना ही अपने आप में गलत है, एक नंबर का बेवकूफ आदमी है, और कई बार वो इस तरह के बेवकूफी भरे बयान दे चुका है। उसने कुंभ के मेले में जब लोगों की मौत हुई थी, तब भी बड़ा अपमानजनक बयान दिया था और कहा था कि सब लोग जो है मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो अगर ऐसा है तो मर जाओ सब लोग जाकर कहीं पर अगर इसी तरह से मोक्ष की प्राप्ति होनी है तो। दूसरा उसने प्रभु श्रीराम को लेकर एक बहुत ही घटिया और गंदा बयान दिया था, जिसमें कहा था कि प्रभु श्रीराम के पांच पिता हैं, फिर उसने भगवान श्रीकृष्ण के बारे में अपमानजनक बयान दिया।'
AAP सांसद ने समाज को ऐसे बेवकूफों से बचने की सलाह दी
आगे उन्होंने एकबार फिर धीरेंद्र शास्त्री को बेवकूफ बताते हुए समाज को ऐसे लोगों से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री को ना तो धर्म की जानकारी है और ना ही भगवानों के जीवन चरित्र की। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी का संरक्षण मिला होने की वजह से वह लगातार सनातन धर्म को अपमानित कर रहा है।
पीएम के संरक्षण की वजह से सनातन को बना रहा निशाना
संजय सिंह ने आगे कहा, 'वह एक नंबर का बेवकूफ आदमी है, समाज को ऐसे बेवकूफों से बचना चाहिए। इनको धर्म के बारे में कुछ जानकारी नहीं, इनको प्रभु श्रीराम के बारे में कोई जानकारी नहीं, इनको भगवान श्रीकृष्ण के बारे में कोई जानकारी नहीं, इनको खाली एक प्रचार मिल गया, क्योंकि मोदी ऐसे लोगों को गले लगाता है, तो जिसके कारण वो सनातन को खुलेआम सीना ठोंक के अपमानित कर रहा है, हिंदू धर्म को अपमानित कर रहा है, हिंदू धर्म के देवी-देवताओं को अपमानित कर रहा है। किसने उसको ये आजादी दे दी।'
'अगर किसी और ने ऐसा कहा होता तो उसका क्या होता'
इसके बाद AAP सांसद ने कहा कि 'आप सोचिए कि बागेश्वर की जगह अगर किसी और ने ऐसा बोला होता तो आज उसके साथ क्या घटना हो रही होती, क्या होता उसके साथ। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण को लेकर की है, जो अक्षम्य अपराध है।'
रामकथा के दौरान की थी श्रीकृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी
बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में आयोजित रामकथा के दौरान शास्त्री ने भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप की तुलना करते हुए कहा था कि श्रीराम सीधे हैं, जबकि श्रीकृष्ण तीन जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं। उन्होंने श्रीकृष्ण की त्रिभंग मुद्रा, बांसुरी और वृंदावन का उल्लेख करते हुए अयोध्या और वृंदावन की तुलना भी की थी। उन्होंने कहा था कि बांसुरी तो हर कोई बजा सकता है, लेकिन धनुष चलाना हर किसी के बस की बात नहीं। उनकी इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मथुरा-वृंदावन के संतों और कृष्ण भक्तों ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी।
अखिलेश यादव ने शेयर किया शास्त्री का विवादित बयान
उधर श्रीकृष्ण पर दिए बयान के बाद मंगलवार को धीरेंद्र शास्त्री का भगवान राम के पिता को लेकर दिया बयान भी वायरल हो गया। जिसके बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कथावाचक द्वारा श्रीराम के पिता के बारे में की गई कथित टिप्पणी का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा करते हुए सवाल किया, 'यह सनातन विरोधी किसके कहने पर सक्रिय है।'
'श्रीकृष्ण के बाद श्रीराम के पिता पर की अभद्र टिप्पणी'
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का नाम लिए बिना उन्होंने लिखा, 'पहले भगवान कृष्ण के बारे में विवादित वीडियो आया, अब भगवान श्रीराम के पिता के बारे में अभद्रता की बात प्रसारित हो रही है।' उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'इसके राजनीतिक आकाओं को ये सब मंजूर होगा, हमें अंश मात्र भी स्वीकार्य नहीं है।' उन्होंने कहा, 'सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के अपराध में इसके सभी कार्यक्रम रद्द किए जाएं। अब सच्चे सनातनी इनकी पर्ची लिखेंगे।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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