'वो दोस्ती ही तो करना चाह रहा था…' ; गुरुग्राम में SHO की बातें सुन सहम गई महिला इन्फ्लूएंसर
गुरुग्राम में सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर एक महिला ने सिपाही पर पुलिस वैन से पीछा करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के बाद गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे सस्पेंड कर दिया है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक आरोपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। महिला ने मदद मांगने पर साइबर क्राइम थाना एसएचओ पर इस मामले को टालने का आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगाया कि एसएचओ ने कहा उनसे कहा कि वह दोस्ती ही तो करना चाह रहा था, दोस्ती नहीं करनी तो ब्लॉक मारो, आगे बढ़ो।
गुरुग्राम में रहने वाली इन्फ्लूएंसर का आरोप है कि पीसीआर पर तैनात गुरुग्राम पुलिस के एक सिपाही न केवल उसका पीछा किया बल्कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी कार का नंबर ट्रेस कर निजी जानकारी निकाली। उसने आरोप लगाया कि सिपाही ने इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर उसे परेशान भी किया।
मैसेज कर दोस्ती का प्रस्ताव रखा : शिवांगी ने फॉलोअर समझकर जवाब दिया और पूछा कि उन्हें कैसे पता चला, तो उनको रिप्लाई मिला कि पुलिस की नजर बहुत तेज होती है शिवांगी जी, मैसेज में बात करें। यह सुनकर महिला चौंक गईं और उन्हें याद आया कि रास्ते में एक पीसीआर वैन उनके आगे-पीछे घूम रही थी। मैसेज पर बातचीत के दौरान पुलिसकर्मी ने खुलासा किया कि उसने सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए गाड़ी नंबर से उनकी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, डिटेल) निकाली गई। इसके बाद उसने महिला को परेशान करते हुए मैसेज किए। शिवांगी का कहना है कि सिपाही ने इस दौरान उन्हें दोस्ती करने का भी प्रस्ताव दिया।
एसएचओ पर मामला टालने का आरोप : शिवांगी ने वीडियो में एक और चौंकाने वाला आरोप लगाया कि जब वह सारे स्क्रीनशॉट लेकर महिला साइबर क्राइम थाने में शिकायत करने पहुंचीं, तो वहां के एसएचओ ने मदद करने के बजाय मामले को टालने की कोशिश की। शिवांगी ने आरोप लगाया कि एसएचओ और उनके एक अधिकारी ने उनसे कहा, ''मैम इसने ऐसा क्या ही बोल दिया, जो आप इतनी आहत हो रही हैं। दोस्ती ही तो करना चाह रहा था, इसके कोई गलत इरादे थोड़े ही थे, दोस्ती नहीं करनी तो ब्लॉक मारो, आगे बढ़ो।'' उनकी यह बातें सुनकर वह काफी सहम गई।
पीड़िता ने वीडियो जारी कर अपनी व्यथा बताई
पीड़िता ने वीडियो में भावुक होकर कहा अब मैं 50 साल की होने वाली हूं, मतलब इस उम्र तक भी मुझे अपने आप को इन चीजों से बचाना है। मुझसे जो कम उम्र की हैं, उन जवान लड़कियों क्या हाल होता होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह पुलिसकर्मी को सजा दिलाकर ही दम लेंगी। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि महिला की शिकायत पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। वहीं, सोशल मीडिया पर महिलाओं ने कमेंट कर इस हरकत की निंदा की है। एक महिला ने कहा कि गुरुग्राम पुलिस, जब आपको जरूरत नहीं हो, हमेशा आपके साथ है। एक महिला ने कहा कि इस पुलिसकर्मी ने एक ही समय में आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन और महिला उत्पीड़न किया। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक महिला ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उसने कहा कि जब एक पुलिसकर्मी ऐसा करेगा तो आम आदमी किस पर विश्वास करेगा।
सिमरन चोपड़ा नाम की फर्जी आईडी से रील पर कमेंट आया
शिवांगी पसवानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब तीन मिनट का एक वीडियो बनाकर पूरी घटना का विस्तार से ब्योरा दिया है। यह वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे अकेले इंस्टाग्राम पर 32 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है। शिवांगी के अनुसार यह घटना 14 सितंबर की रात लगभग 12:30 बजे की है। घर पहुंचने के कुछ देर बाद, उन्हें सिमरन चोपड़ा नाम की एक फर्जी आईडी से उनकी रील पर कमेंट आया। मैम आप वही हो, जो 15 मिनट पहले आरडी सिटी के गेट नंबर तीन से निकलकर सेक्टर 45 में घुसे हो। अपनी टाटा पंच कार में हो।
सोशल मीडिया पर एक लाख 86 हजार फॉलोअर्स
सोशल मीडिया इंफ्ल्यूएंसर शिवांगी पसवानी के सोशल मीडिया पर एक करीब लाख 86 हजार फॉलोअर्स हैं। वह 2216 लोगों को फॉलो कर रही हैं। अब तक इन्होंने 2515 पोस्ट की हैं। इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक, यह डिजिटल क्रिएटर हैं और अभिनेत्री हैं। इन्होंने वेब सीरिज स्पेशन ओप्स दो में स्मृति के रोल में काम किया है। इंफ्ल्यूएंसर के इस कदम की सोशल मीडिया पर सराहना हो रही। महिलाओं का कहना है कि वह पुलिसकर्मियों के साथ भी सुरक्षित नहीं हैं। एक महिला ने कहा कि पुलिस की नजर से सिर्फ अपराधी बचते हैं, लड़कियां नहीं। महिलाओं ने इसे शर्मनाक हरकत कहा है।