LG सक्सेना के दिए एक आदेश पर भड़का जिला बार एसोसिएशन, सरकार को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम

दिल्ली के सभी जिला बार एसोसिएशन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के उस फैसले पर भड़क गए हैं, जिसमें उन्होंने पुलिस को थानों से ही अदालतों में सबूत पेश करने की अनुमति दे दी थी। इस अधिसूचना को वकीलों, न्यायिक प्रणाली और जनहित के विरुद्ध बताते हुए बार एसोसिएशन ने अपनी समन्वय समिति के माध्यम से राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए उपराज्यपाल द्वारा 13 अगस्त को जारी इस आदेश को वापस लेने के लिए कहा है।

इस बारे में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि राजधानी के सभी बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति की बैठक में, उनके नेताओं ने सर्वसम्मति से उस अधिसूचना का विरोध किया, जिसमें पुलिस के बयान थानों से दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

समिति ने दोहराया, 'यह (अधिसूचना) सुनवाई प्रक्रिया को पंगु बना देगी और न्याय प्रदान करने में बाधा उत्पन्न करेगी। दिल्ली के जिला न्यायालय बार एसोसिएशन एकजुट हैं और किसी भी परिस्थिति में इस तरह के न्याय-विरोधी उपाय को लागू नहीं होने देंगे।'

समिति के अतिरिक्त महासचिव तरुण राणा ने कहा कि समिति ने संकल्प लिया है कि सरकार को इस अधिसूचना को वापस लेने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा जाएगा।

समिति ने कहा, 'यदि निर्धारित समय के भीतर अधिसूचना वापस नहीं ली जाती है, तो दिल्ली के सभी बार एसोसिएशन इसका कड़ा विरोध करेंगे और अगर जरूरी हुआ, तो सड़कों पर उतरने सहित आंदोलन भी शुरू करेंगे।'

इससे पहले दिल्ली उपराज्यपाल ने पुलिस के कामकाज में तेजी लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सभी 226 पुलिस थानों को पुलिसकर्मियों की गवाही के लिए नामित स्थल घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी थी। इस फैसले के बाद पुलिसकर्मी अदालतों में खुद पेश होने की बजाय अपने थाने से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने का रास्ता साफ हो गया था। इस बारे में जारी बयान के मुताबिक, इस पहल से समय के साथ ही संसाधन और मानवशक्ति की भारी बचत होने की उम्मीद है।