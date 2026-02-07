Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsWith two female Chief Ministers in the country, how difficult is it to be a woman boss? What did CM Rekha says
देश में 2 महिला मुख्यमंत्री, वुमेन बॉस बनना कितना मुश्किल? सीएम रेखा गुप्ता ने क्या बताया?

देश में 2 महिला मुख्यमंत्री, वुमेन बॉस बनना कितना मुश्किल? सीएम रेखा गुप्ता ने क्या बताया?

संक्षेप:

रेखा गुप्ता से जब इस बारे में सवाल किया गया- 28 राज्य और 2 महिला मुख्यमंत्री, तो जानिए उन्होंने क्या बताया? इसके साथ ही बताया कि वुमेन बॉस होने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

Feb 07, 2026 11:36 am ISTRatan Gupta एएनआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

वर्तमान में देश में केवल 2 महिला मुख्यमंत्री हैं, बंगाल और दिल्ली में। इनमें से एक रेखा गुप्ता (दिल्ली) हैं। रेखा गुप्ता से जब इस बारे में सवाल किया गया- 28 राज्य और 2 महिला मुख्यमंत्री, तो जानिए उन्होंने क्या बताया? इसके साथ ही बताया कि वुमेन बॉस होने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीएम रेखा ने एएनआई से बातचीत में मुस्कुराते हुए कहा- बहुत लंबी यात्रा है महिलाओं की। शुरू हुए थे हम बेटी बचाओ से। फिर बेटी पढ़ाओ पर आए। चलिए बचाना शुरू किया तो पढ़ाना और फिर बढ़ाना। नहीं तो स्मिता प्रकाश उधर बैठकर इंटरव्यू नहीं ले रहीं होतीं और न ही इधर बैठकर रेखा गुप्ता इंटरव्यू दे रहीं होतीं। देश की राष्ट्रपति महिला हैं। देश की फाइनेंस मिनिस्टर महिला हैं। देश की सेनाओं में लड़कियों की भागीदारी बढ़ रही है। आने वाला समय विजन 2047 महिलाओं और लड़कियों के लिए होने वाला है।

जब उनसे सवाल किया गया, वुमेन बॉस बनना मुश्किल है क्या? आपके आस-पास पुरुष हैं, तो क्या वे वुमेन बॉस को एक्सेप्ट करते हैं। इस पर रेखा गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा- टास्क है। डेफिनेटली टास्क है। हर महिला को अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती हैं। यू केन डू इट। ये दिखाना पड़ता है, फिर जब आप करते हैं, तो दिखना शुरू हो जाती है। आपकी मेहनत आपकी पेशेंस सब दिखने लगता है, फिर कोई दिक्कत आती नहीं है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi Rekha Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।