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एक कार्ड और पूरे देश में सफर, नोएडा मेट्रो 15 अगस्त से देने जा रही बड़ी सुविधा

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान, नोएडा
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स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन-एनएमआरसी-की ओर से यह सुविधा शुरू की जा रही है। इसके तहत लोग नोएडा मेट्रो के कार्ड के जरिए दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, चेन्नई, बेंगुलरू, कोच्चि, मुंबई समेत देश की किसी भी मेट्रो और बसों में सफर कर सकेंगे।

एक कार्ड और पूरे देश में सफर, नोएडा मेट्रो 15 अगस्त से देने जा रही बड़ी सुविधा
नोएडा मेट्रो

नोएडा मेट्रो के कार्ड के जरिए दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, चेन्नई, बेंगुलरू, कोच्चि, मुंबई समेत देश की किसी भी मेट्रो और बसों में सफर कर सकेंगे। ये सुविधा 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी। दिल्ली मेट्रो में भी प्रयोग होने वाले अलग-अलग कार्ड भी नोएडा में चलेंगे। 15 अगस्त की सुबह से यह सुविधा शुरू होने से लोगों का सफर आसान हो जाएगा। अभी अलग-अलग कार्ड होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन-एनएमआरसी-की ओर से यह सुविधा शुरू की जा रही है। एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि सभी स्टेशनों पर नेशनल कॉमन मोबालिटी कार्ड-एनसीएमसी-का क्रियान्वयन कर दिया गया है। इसके तहत नोएडा मेट्रो के सभी 21 स्टेशनों पर एनसीएमसी द्वारा पैमेंट भुगतान की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है जिसके तहत अब एक ही कार्ड द्वारा नोएडा मेट्रो, दिल्ली मेट्रो समेत देश की किसी भी मेट्रो में सफर किया जा सकेगा। यही नहीं दिल्ली मेट्रो में प्रयोग होने वाले दिल्ली मेट्रो, एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एनसीआरटीसी कार्ड भी नोएडा मेट्रो में प्रयोग हो सकेंगे।

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बसों में भी मान्य होगा कार्ड

अधिकारियों ने बताया कि यह कार्ड ट्रांसपोर्ट के अन्य संसाधनों जैसे दिल्ली की डीटीसी बस सेवा, अन्य शहरों की सिटी बस सेवाओं में भी मान्य होगा बशर्ते वहां पर एनसीएमसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा हो।

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अधिकारियों ने बताया कि नोएडा मेट्रो ने सीबीटीसी लैब दिल्ली मेट्रो से हैंड ओवर कर ली है। इस लैब में सीबीटीसी लैब ऑपरेटरों और मरम्मत से संबंधित कर्मचारियो के प्रशिक्षण के लिए वास्तविक परिचालन वातावरण उपलब्ध कराती है। इससे कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता में सुधार होता है। यह इंजीनियरों को विभिन्न गड़बड़ियों को ठीक करने में सक्षम बनाती हैं इससे परिचालन संबंधी जोखिम कम होते हैं।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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