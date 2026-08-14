एक कार्ड और पूरे देश में सफर, नोएडा मेट्रो 15 अगस्त से देने जा रही बड़ी सुविधा
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन-एनएमआरसी-की ओर से यह सुविधा शुरू की जा रही है। इसके तहत लोग नोएडा मेट्रो के कार्ड के जरिए दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, चेन्नई, बेंगुलरू, कोच्चि, मुंबई समेत देश की किसी भी मेट्रो और बसों में सफर कर सकेंगे।
नोएडा मेट्रो के कार्ड के जरिए दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, चेन्नई, बेंगुलरू, कोच्चि, मुंबई समेत देश की किसी भी मेट्रो और बसों में सफर कर सकेंगे। ये सुविधा 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी। दिल्ली मेट्रो में भी प्रयोग होने वाले अलग-अलग कार्ड भी नोएडा में चलेंगे। 15 अगस्त की सुबह से यह सुविधा शुरू होने से लोगों का सफर आसान हो जाएगा। अभी अलग-अलग कार्ड होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन-एनएमआरसी-की ओर से यह सुविधा शुरू की जा रही है। एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि सभी स्टेशनों पर नेशनल कॉमन मोबालिटी कार्ड-एनसीएमसी-का क्रियान्वयन कर दिया गया है। इसके तहत नोएडा मेट्रो के सभी 21 स्टेशनों पर एनसीएमसी द्वारा पैमेंट भुगतान की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है जिसके तहत अब एक ही कार्ड द्वारा नोएडा मेट्रो, दिल्ली मेट्रो समेत देश की किसी भी मेट्रो में सफर किया जा सकेगा। यही नहीं दिल्ली मेट्रो में प्रयोग होने वाले दिल्ली मेट्रो, एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एनसीआरटीसी कार्ड भी नोएडा मेट्रो में प्रयोग हो सकेंगे।
बसों में भी मान्य होगा कार्ड
अधिकारियों ने बताया कि यह कार्ड ट्रांसपोर्ट के अन्य संसाधनों जैसे दिल्ली की डीटीसी बस सेवा, अन्य शहरों की सिटी बस सेवाओं में भी मान्य होगा बशर्ते वहां पर एनसीएमसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा हो।
अधिकारियों ने बताया कि नोएडा मेट्रो ने सीबीटीसी लैब दिल्ली मेट्रो से हैंड ओवर कर ली है। इस लैब में सीबीटीसी लैब ऑपरेटरों और मरम्मत से संबंधित कर्मचारियो के प्रशिक्षण के लिए वास्तविक परिचालन वातावरण उपलब्ध कराती है। इससे कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता में सुधार होता है। यह इंजीनियरों को विभिन्न गड़बड़ियों को ठीक करने में सक्षम बनाती हैं इससे परिचालन संबंधी जोखिम कम होते हैं।
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अदिति शर्मा
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