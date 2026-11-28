सामने आया आशुतोष रांका का पाकिस्तान ‘कनेक्शन’, तो CJP नेता ने पूछा- मोदी जी क्यों वहां की नेता को पैसे दे रहे?
इससे पहले 3 नवंबर को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान आरोप लगाते हुए कहा था कि, 'इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि CJP को देश के भीतर और बाहर सक्रिय भारत विरोधी एनजीओ तथा संगठनों सहित अनधिकृत स्रोतों से धन मिल रहा है।'
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को कानूनी नोटिस भेजने की जानकारी दी। रांका ने यह कार्रवाई सिंह की उस टिप्पणी को लेकर की, जिसमें उन्होंने SIR प्रक्रिया के विरोध में CJP द्वारा चलाए गए आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग होने का आरोप लगाया था, साथ ही आशुतोष रांका को पाकिस्तानी नेताओं से पैसा मिलने की बात कही थी। जिसके बाद सिंह द्वारा लगाए गए इसी आरोप के विरोध में आशुतोष रांका ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा।
हालांकि रांका की इस पोस्ट के बाद एक महिला ने कमेंट करते हुए यह बताने की कोशिश की कि रांका जिस GAVI में नौकरी करते थे, उसकी CEO पाकिस्तान की पूर्व महिला सांसद डॉक्टर सानिया निस्तार हैं। महिला की इस बात का समर्थन रांका ने भी किया और उल्टा महिला को बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने GAVI को 20 मिलियन डॉलर देने का वादा किया था।' रांका ने पूछा 'तो मोदी जी एक पाकिस्तानी सीनेटर को पैसे क्यों दे रहे हैं?'
सोशल मीडिया पोस्ट पर दी ऐक्शन लेने की जानकारी
रांका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए सिंह के खिलाफ कानूनी ऐक्शन लेने की जानकारी दी और इस दौरान अपनी शैक्षणिक योग्यता और उस आरामदायक जिंदगी के बारे में भी बताया, जिसे छोड़कर वे देश सेवा का सपना लेकर भारत आए थे। उन्होंने लिखा, 'मैंने डॉ जितेंद्र सिंह को उनकी उस आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे 'पाकिस्तान से फंड' मिला है।'
भारतीय नेताओं को बताया अनपढ़ और घमण्डी
आगे उन्होंने भारतीय नेताओं को अनपढ़ और अहंकारी बताते हुए अपनी पढ़ाई और नौकरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, 'इन अहंकारी और अनपढ़ राजनेताओं के बच्चों के विपरीत, मैंने IIT कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैंने मैकिन्से में एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी की और लंदन में एक आरामदायक जीवन छोड़ दिया, ताकि वापस आकर अपने देश की सेवा कर सकूं।'
'भारत सरकार GAVI को दे रही 20 मिलियन डॉलर की मदद'
रांका ने बताया कि 'पिछले दो वर्षों में मैंने सार्वजनिक जीवन में कड़ी मेहनत की है, ताकि देश के लोगों से जुड़े मुद्दों को उठा सकूं। मैकिन्से, GAVI और अन्य संगठनों के साथ मेरे पेशेवर रिश्ते रहे हैं, और इस बारे में हर बात दर्ज है। साथ ही यह रिश्ता भारत के टैक्स व अकाउंटिंग कानूनों के अनुरूप हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार के इन संगठनों के साथ बहुत अच्छे व्यक्तिगत और पेशेवर संबंध हैं, इसमें GAVI को दी जा रही 20 मिलियन डॉलर की मदद भी शामिल है।'
गरीब देशों में बच्चों के टीकाकरण में मदद करती है GAVI
बता दें कि यहां पर रांका ने जिस GAVI का नाम लिया, वह 'गावी, द वैक्सीन अलायंस' है, जिसे पहले 'ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन' कहा जाता था। यह एक सार्वजनिक-निजी वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है। जिसकी स्थापना साल 2000 में हुई थी, और जिसका उद्देश्य कम आय वाले देशों के बच्चों को कुछ सबसे जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण में मदद करता है।
रांका जहां काम करते थे, क्या उसका संचालन पाकिस्तानी कर रहा?
उधर आशुतोष की इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए सुमति नाम की एक यूजर ने लिखा, 'पता नहीं क्यों, पर...' और फिर अपनी इस पोस्ट के साथ जैमिनी (गूगल का AI टूल) से पूछे गए सवाल और उससे मिले जवाब का टेम्प्लेट भी शेयर किया। दरअसल सुमति ने जो टेम्प्लेट शेयर किया, उसमें जैमिनी से पूछा गया था, 'क्या आशुतोष रांका ने GAVI में काम किया है, जिसका संचालन उनके कार्यकाल के दौरान एक पाकिस्तानी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था? कृपया एक लाइन में जवाब दें।'
इसका जवाब देते हुए जैमिनी ने कहा, 'हां, आशुतोष रांका ने अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक 'GAVI, द वैक्सीन अलायंस' में एक स्वतंत्र सलाहकार के रूप में काम किया था। इस दौरान, संस्था का नेतृत्व CEO डॉ. सानिया निश्तर कर रही थीं, जो पाकिस्तान की पूर्व सीनेटर और संघीय मंत्री रह चुकी हैं।'
सुमति की पोस्ट से रांका ने जताई सहमति
सुमति की इसी पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए आशुतोष रांका ने उनकी पोस्ट से सहमति जताई और फिर नहले पर दहले की स्टाइल में उन्हें जवाब दिया। इस दौरान आशुतोष ने लिखा, 'बिल्कुल' और आगे बताया कि 'उनके कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने GAVI को 20 मिलियन डॉलर देने का वादा किया था। तो मोदी जी एक पाकिस्तानी सीनेटर को पैसे क्यों दे रहे हैं?'
रांका बोले- भारत ने किया था 20 मिलियन देने का वादा
जबकि उन्होंने जो टेम्प्लेट शेयर किया था, उसमें दी गई जानकारी में बताया गया था, 'गावी, द वैक्सीन एलायंस...भारत ने 25 जून 2025 को आयोजित ग्लोबल समिट में, ‘गावी, द वैक्सीन एलायंस’ के 2026-2030 कार्यक्रम के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है।
'गावी' में भारत के योगदान की टाइमलाइन
2013-2016: 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया (2014 में गावी को दान देने वाला पहला कार्यान्वयन देश बना)।
2018-2022: अपना योगदान दोगुना करके 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया।
पांचवीं रणनीतिक अवधि (जून 2020 में वादा किया गया): 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया।
2026-2030 की अवधि (जून 2025 में वादा किया गया): अपना योगदान बढ़ाकर 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया।
वित्तीय वादों के अलावा, भारत एक प्रमुख वैश्विक वैक्सीन निर्माता और आपूर्तिकर्ता के रूप में गावी के कामकाज में अहम भूमिका निभाता है।
बेंगलुरु की पीसी में लगाए थे आरोप
इससे पहले 3 नवंबर को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान आरोप लगाते हुए कहा था कि, 'इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि उन्हें देश के भीतर और बाहर सक्रिय भारत विरोधी एनजीओ तथा संगठनों सहित अनधिकृत स्रोतों से धन मिल रहा है।' मंत्री ने कहा था, 'जिन लोगों ने खुद को नेता घोषित कर रखा है, उन्हें विदेशी स्रोतों से धन मिल रहा है। दीपके को अमेरिका स्थित दानदाताओं से धन मिल रहा है। आशुतोष रांका को पाकिस्तानी नेताओं से भुगतान किया गया है और उन्हें अपने आकाओं के माध्यम से भी धन मिल रहा है।' अब इन्हीं आरोपों के खिलाफ रांका ने जिंतेंद्र सिंह को कानूनी नोटिस जारी कर दिया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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