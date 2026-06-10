पहले हुई थी परिवार के 8 सदस्यों की मौत, अब बुजुर्ग पिता भी चल बसा; पड़ोसी बोले- इनके साथ जो हुआ, वह किसी के साथ ना हो
बुजुर्ग की मौत के बाद अब परिचितों का कहना है कि इस परिवार के साथ जो कुछ हुआ वह किसी और के साथ कभी ना हो। दरअसल 3 जून को राजधानी के हौज रानी इलाके में लगी आग में राधेश्याम अग्रवाल का पूरा परिवार उनकी पत्नी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा विवेक अग्रवाल, बहू और दो पोते-पोतियां मारे गए था।
बीते दिनों दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित 'फ्लोरिश स्टेज' 'बेड-एंड-ब्रेकफास्ट' (B&B) सेंटर में लगी भीषण आग में 21 लोग मारे गए थे, मृतकों में एक ही परिवार के 8 लोग भी शामिल थे। जो कि अस्पताल में भर्ती अपने परिवार के एक सदस्य को देखने के लिए आए थे, और इस होटल में रूके हुए थे। इसी बीच मंगलवार को इस परिवार के लिए उस वक्त एक और दुखद खबर आई, जब दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती उस बुजुर्ग ने भी दम तोड़ दिया, जिन्हें देखने के लिए उनके परिवार के वो 8 लोग यहां आए थे, और होटल में लगी आग की वजह से काल के गाल में समा गए थे। 78 वर्षीय राधेश्याम अग्रवाल फेफडों की बीमारी से जूझ रहे थे और उसी का इलाज कराने के लिए मैक्स में भर्ती थे।
गुरुग्राम के सेक्टर 46 में रहने वाले 78 वर्षीय राधेश्याम की मौत की खबर सुनकर उनके पड़ोसी एक बार फिर गम में डूब गए और इस दुखद घटना के लिए परिवार की किस्मत को जिम्मेदार ठहराया। एक पड़ोसी ने दुख जताते हुए कहा, 'हालांकि विवेक के पिता गंभीर रूप से बीमार थे, लेकिन हमें उम्मीद थी कि वे ठीक होकर घर लौट आएंगे, पर आज वे भी चल बसे। भगवान ने सचमुच इस पूरे परिवार को ही छीन लिया, जो बहुत दुखद है।'
'बहुत खुशमिजाज और मिलनसार थे राधेश्याम'
पड़ोसी ने आगे कहा, 'अग्रवाल जी बहुत मिलनसार और खुशमिजाज इंसान थे। इस परिवार के साथ जो हुआ, वह किसी और के साथ न हो।' उन्होंने यह भी बताया कि अभी यह पक्का नहीं है कि अंतिम संस्कार के लिए उनका शव कब तक गुरुग्राम पहुंचेगा।
राधेश्याम अग्रवाल को 30 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका सांस से जुड़ी समस्याओं का इलाज चल रहा था और वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। मंगलवार सुबह करीब 11:15 बजे उनका निधन हो गया।
3 जून को लगी आग में 8 लोगों की हुई थी मौत
इससे पहले 3 जून को जब उनके परिवार के कुछ सदस्य और कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए दिल्ली आए थे, तो उनके बेटे विवेक अग्रवाल ने अस्पताल से कुछ ही दूरी पर हौज रानी में 'फ्लोरिश स्टेज' नाम के एक 'बेड-एंड-ब्रेकफास्ट' (B&B) में कमरे बुक कराए थे। हालांकि 3 जून की सुबह हौज रानी इलाके में चल रहे अवैध B&B में आग लग गई। इस हादसे में परिवार के आठ सदस्यों और रिश्तेदारों की मौत हो गई थी।
पत्नी, बेटा-बहू और पोतियों की हो गई थी मौत
मरने वालों में राधेश्याम के बेटे विवेक अग्रवाल, विवेक की पत्नी तर्जनी, विवेक की दो बेटियां जीविशा और वारिया, और राधेश्याम की पत्नी प्रेमलता शामिल थीं। इस अग्निकांड में विवेक के मामा अशोक गोयल (राजस्थान के किशनगढ़ से), उनकी मौसी कमला और मौसा जावरी लाल की भी मौत हो गई था, जिससे मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर आठ हो गई थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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