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60 की स्पीड चलेंगी हवाएं, बूंदाबांदी के भी आसार; दिल्ली में फिर कूल-कूल होगा मौसम

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Weather : भीषण गर्मी से जूझ रहे दिल्लीवालों को दो दिन और राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग की मानें तो आज दिन में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी का अनुमान है। हालांकि, सोमवार से तापमान फिर 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। 

60 की स्पीड चलेंगी हवाएं, बूंदाबांदी के भी आसार; दिल्ली में फिर कूल-कूल होगा मौसम

दिल्ली में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। पिछले दो दिनों से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली-एनसीआर में आंधी और बारिश का दौर देखने को मिला था। इसी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई। अब इसका प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है। दिल्ली में गर्मी से फिलहाल दो दिन और राहत मिलने के आसार हैं। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार के बाद तापमान में फिर बढ़ोतरी होगी और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान 33 से 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

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दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। शुक्रवार सुबह से तेज धूप निकली, लेकिन बीच-बीच में हल्के बादलों की आवाजाही बनी रही। गुरुवार को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आई धूल भरी आंधी और बारिश का असर मौसम पर दिखाई दिया। हवा में नमी बनी रहने के कारण तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम है। आर्द्रता का स्तर 48 से 70 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया।

पालम और रिज में रात रही ठंडी

दिल्ली के कुछ इलाकों में रात के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, पालम में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6.2 डिग्री कम है। वहीं रिज क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम रहा। इससे रात और सुबह के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहा।

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हवा की गुणवत्ता में सुधार

मौसम में बदलाव का असर वायु गुणवत्ता पर भी देखने को मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 131 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है।

बता दें कि एक दिन पहले यह 164 था। यानी बीते 24 घंटे में वायु गुणवत्ता सूचकांक में 33 अंकों का सुधार हुआ। अगले दो दिनों तक हवा की गुणवत्ता इसी स्तर पर बने रहने की संभावना जताई गई है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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