Will you not sleep with me Chaitanyananda Saraswati Dirty WhatsApp Chat Leak With Student तुम मेरे साथ नहीं सोओगी? लड़कियों से गंदी-गंदी बातें करता था चैतन्यानंद सरस्वती, 'डर्टी चैट' लीक, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsWill you not sleep with me Chaitanyananda Saraswati Dirty WhatsApp Chat Leak With Student

तुम मेरे साथ नहीं सोओगी? लड़कियों से गंदी-गंदी बातें करता था चैतन्यानंद सरस्वती, 'डर्टी चैट' लीक

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित प्राइवेट कॉलेज में 17 छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोपों में फंसे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि वह लड़कियों से चैट पर गंदी-गंदी बातें करता था।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 06:00 PM
share Share
Follow Us on
तुम मेरे साथ नहीं सोओगी? लड़कियों से गंदी-गंदी बातें करता था चैतन्यानंद सरस्वती, 'डर्टी चैट' लीक

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित प्राइवेट कॉलेज में 17 छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोपों में फंसे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि वह लड़कियों से चैट पर गंदी-गंदी बातें करता था। और तो और चुपके से उनकी तस्वीरें भी खींचता था। वह लड़कियों से योग करते हुए उनकी तस्वीरें भेजने के लिए कहता था।

इस बीच चैतन्यानंद सरस्वती की वाट्सऐप चैट के स्क्रीनशॉट सामने आए हैं। इन स्क्रीमशॉट में चैतन्यानंद सरस्वती लड़कियों से गंदी बातें करता नजर आ रहा है। एक चैट में वह एक लड़की को बेबी डॉटर डॉल कहता है। एक अन्य चैट में, आरोपी बाबा ने एक महिला से यह भी पूछा कि क्या वह उसके साथ सोएगी। चैट में, महिला कहती है कि वह सोने जा रही है, जिस पर बाबा जवाब देता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं सोओगी? एक अन्य स्क्रीनशॉट में एक महिला आरोपी से पूछती है कि वह क्या कर रहा है, जिस पर वह जवाब देता है, डिस्को डांस। चैतन्यानंद सरस्वती एक लड़की से दुबई शेख के लिए सेक्स पार्टनर के लिए भी पूछते हुए दिखाई देता है।

महिलाओं को रिझाने के लिए कहता था बाबा

एक अधिकारी ने बताया था कि गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले की चैट में उसे महिलाओं से अश्लील बातें करते हुए देखा जा सकता है। एक बातचीत में, उसने एक महिला से उसे रिझाने के लिए कहा और उसे गले लगाने और चूमने वाले इमोजी भेजे। उसने इस काम के लिए महिला को ऑनलाइन भुगतान भी किया। उन्होंने बताया, वह महिलाओं को एअरहोस्टेस या अपने संस्थान में पद दिलाने का वादा करके लुभाता था और इसी बहाने बातचीत शुरू करता था।

पुलिस ने बताया कि चैतन्यानंद का कार्यालय एक महंगे होटल जैसा था ताकि उससे मिलने आने वाली महिलाओं को प्रभावित किया जा सके। पुलिस के मुताबिक, आरोपी बाबा महिलाओं को गहने सहित महंगे उपहार देता था और उनसे योग करते हुए अपनी तस्वीरें व वीडियो साझा करने को कहता था।

पुलिस ने बताया कि चैतन्यानंद के मोबाइल फोन में एक सीसीटीवी मॉनिटरिंग ऐप भी मिला है, जिसके जरिए वह परिसर और छात्रावास में छात्राओं पर नजर रखता था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, जांच में पता चला कि फरार रहने की अवधि में आरोपी ने लंदन के नंबरों का इस्तेमाल पकड़े जाने से बचने के लिए किया था। लेकिन आखिरकार उसके आईपी एड्रेस के जरिए उसका पता लगा लिया गया।

उन्होंने बताया कि खुद को बचाने के लिए चैतन्यानंद अक्सर प्रभावशाली हस्तियों के नाम लेता था और उसने भारत के प्रधान न्यायाधीश के नाम पर पुलिस को धमकाया और प्रभाव व समर्थन हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से अपने संबंधों का झूठा दावा किया।

भाषा से इनपुट