क्या आप फुल-टाइम राजनीति में शामिल होंगे? कॉकरोज जनता पार्टी के नेताओं ने दिया यह जवाब?
CJP के कार्यकर्ताओं ने लिखा, 'जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं,
नीट पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर जारी स्टूडेंट्स के आंदोलन और विपक्षी दलों के भारी दबाव के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से 36 दिन पुराना अपना आंदोलन वापस ले लिया और प्रदर्शनकारियों को अपने-अपने घर जाने को कहा। वहीं इस आंदोलन के सफलतापूर्वक होने के बाद जब CJP के एक प्रतिनिधि से पूछा गया कि क्या वे फुल-टाइम राजनीति में शामिल होंगे तो उन्होंने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार नहीं करते हुए कहा, 'भारत में किसी भी चीज के लिए कभी 'ना' नहीं कहना चाहिए'। हालांकि उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता युवाओं के नेतृत्व वाले जमीनी स्तर के आंदोलन को मजबूत करना है।
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका और मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने अपने आंदोलन के भविष्य और इस बात पर चर्चा की कि क्या यह समूह आगे चलकर एक राजनीतिक संगठन बन सकता है।
इस दौरान आशुतोष रांका ने मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा, 'मेरे मन में बस घर जाकर सोने, थोड़ा आराम करने और अपने परिवार से मिलने की बात है। मैं पिछले कुछ महीनों से घर से दूर हूँ और सच में बस आराम करना चाहता हूँ, और पिछले दो महीनों में जो कुछ भी हुआ है, उस पर सोचना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। यह गर्व का पल है। यह सच में खुश होने और राहत महसूस करने का पल है। और उसके बाद, हम देखेंगे कि आगे क्या होता है।'
वहीं जब उनसे दोबारा यही सवाल पूछा गया कि क्या वे राजनीतिक करियर की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, 'मुझे लगता है कि भारत में किसी भी चीज के लिए कभी 'ना' नहीं कहना चाहिए।'
फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं
हालांकि, उधर पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता सौरव दास ने जोर देकर कहा कि राजनीति में उतरने का उनके संगठन का तत्काल कोई उद्देश्य नहीं है। दास ने कहा, 'अभी हमारा फोकस बिल्कुल साफ है कि इस आंदोलन को जमीनी स्तर तक ले जाना है, क्योंकि देश में पहले से ही 750-800 राजनीतिक दल मौजूद हैं। उनमें से कोई भी युवाओं की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। और हम इस आंदोलन को जमीनी स्तर तक ले जाना चाहते हैं ताकि सत्ता में चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी या नेता हो, वे युवाओं के लिए काम कर सकें और उनकी माँगें पूरी कर सकें। अभी हमारा एजेंडा यही है।'
ये टिप्पणियां उस दिन आईं जब NEET पेपर लीक विवाद को लेकर 36 दिन तक चले CJP के विरोध-प्रदर्शनों के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए प्रधानमंत्री को सौंप दिया था। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 'X' पर अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है। उन्होंने कहा, 'पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है।' प्रधान ने कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही जिम्मेदारी ली है और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा।
उन्होंने लिखा, 'जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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