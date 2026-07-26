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क्या आप फुल-टाइम राजनीति में शामिल होंगे? कॉकरोज जनता पार्टी के नेताओं ने दिया यह जवाब?

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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CJP के कार्यकर्ताओं ने लिखा, 'जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं,

क्या आप फुल-टाइम राजनीति में शामिल होंगे? CJP नेताओं ने क्या कहा?
क्या वे फ़ुल-टाइम राजनीति में शामिल होंगे? CJP नेताओं ने क्या कहा? (PTI07_25_2026_000532A)

नीट पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर जारी स्टूडेंट्स के आंदोलन और विपक्षी दलों के भारी दबाव के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से 36 दिन पुराना अपना आंदोलन वापस ले लिया और प्रदर्शनकारियों को अपने-अपने घर जाने को कहा। वहीं इस आंदोलन के सफलतापूर्वक होने के बाद जब CJP के एक प्रतिनिधि से पूछा गया कि क्या वे फुल-टाइम राजनीति में शामिल होंगे तो उन्होंने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार नहीं करते हुए कहा, 'भारत में किसी भी चीज के लिए कभी 'ना' नहीं कहना चाहिए'। हालांकि उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता युवाओं के नेतृत्व वाले जमीनी स्तर के आंदोलन को मजबूत करना है।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका और मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने अपने आंदोलन के भविष्य और इस बात पर चर्चा की कि क्या यह समूह आगे चलकर एक राजनीतिक संगठन बन सकता है।

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इस दौरान आशुतोष रांका ने मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा, 'मेरे मन में बस घर जाकर सोने, थोड़ा आराम करने और अपने परिवार से मिलने की बात है। मैं पिछले कुछ महीनों से घर से दूर हूँ और सच में बस आराम करना चाहता हूँ, और पिछले दो महीनों में जो कुछ भी हुआ है, उस पर सोचना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। यह गर्व का पल है। यह सच में खुश होने और राहत महसूस करने का पल है। और उसके बाद, हम देखेंगे कि आगे क्या होता है।'

वहीं जब उनसे दोबारा यही सवाल पूछा गया कि क्या वे राजनीतिक करियर की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, 'मुझे लगता है कि भारत में किसी भी चीज के लिए कभी 'ना' नहीं कहना चाहिए।'

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फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं

हालांकि, उधर पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता सौरव दास ने जोर देकर कहा कि राजनीति में उतरने का उनके संगठन का तत्काल कोई उद्देश्य नहीं है। दास ने कहा, 'अभी हमारा फोकस बिल्कुल साफ है कि इस आंदोलन को जमीनी स्तर तक ले जाना है, क्योंकि देश में पहले से ही 750-800 राजनीतिक दल मौजूद हैं। उनमें से कोई भी युवाओं की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। और हम इस आंदोलन को जमीनी स्तर तक ले जाना चाहते हैं ताकि सत्ता में चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी या नेता हो, वे युवाओं के लिए काम कर सकें और उनकी माँगें पूरी कर सकें। अभी हमारा एजेंडा यही है।'

ये टिप्पणियां उस दिन आईं जब NEET पेपर लीक विवाद को लेकर 36 दिन तक चले CJP के विरोध-प्रदर्शनों के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए प्रधानमंत्री को सौंप दिया था। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 'X' पर अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है। उन्होंने कहा, 'पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है।' प्रधान ने कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही जिम्मेदारी ली है और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा।

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उन्होंने लिखा, 'जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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