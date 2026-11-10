क्या CM हेमंत सोरेन ऐसी गाड़ी का दौरा करेंगे; बाबूलाल मरांडी ने बुलेटप्रूफ गाड़ी को लेकर लिखा पत्र
मरांडी ने कहा कि गाड़ी के बीच रास्ते में बंद होने की सूचना वह उच्चाधिकारियों को दे चुके हैं, फिर भी उसी गाड़ी से प्रदेश का दौरा करने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री ऐसी गाड़ी में अगला दौरा करना स्वीकार करेंगे।
झारखंड में नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बार-बार बीच रास्ते में खराब हो रहे 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी को ससम्मान लौटाने के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। साथ ही मांग की कि गृह विभाग को वाहन विधिवत प्राप्त कर उसकी पावती उनके कार्यालय को देने का निर्देश दिया जाए।
मरांडी ने कहा कि गाड़ी के बीच रास्ते में बंद होने की सूचना वह उच्चाधिकारियों को दे चुके हैं, फिर भी उसी गाड़ी से प्रदेश का दौरा करने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री ऐसी गाड़ी में अगला दौरा करना स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वीकृत सुरक्षा व्यवस्था जारी रखना राज्य सरकार का दायित्व है। उन्होंने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंड पर समीक्षा, तत्काल सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराने और सात दिनों के भीतर शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित ब्योरा देने की मांग की।
21 मार्च को लिखे पत्र का दिया हवाला
मरांडी ने पत्र में बीते 21 मार्च को लिखे अपने एक अन्य पत्र का भी हवाला दिया। उसमें बताया था कि गृह विभाग ने दिसंबर-2024 में 17 बुलेटप्रूफ गाड़ी खरीदी थी, जिनमें तीन मुख्यमंत्री और दो राजभवन के लिए आवंटित हुए, जबकि शेष 12 वाहन वीआईपी आवागमन के लिए मुख्यालय में रिजर्व रखे गए।
मार्च से नवंबर आ गया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। अनौपचारिक बातचीत में उन्हें जानकारी मिली कि गाड़ी बदलने से ऊपर से रोका जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि यदि किसी ने ऐसा निर्देश दिया है, तो किस हैसियत और आधार पर दिया।
पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की शिकायत का भी जिक्र
उन्होंने कहा कि यह शिकायत अकेले उनकी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी अपने सुरक्षा वाहनों की हालत पर सवाल उठाए हैं। उनके कार्यालय से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच छह पत्र भेजे गए। बीते 06 नवंबर को उनके काफिले का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मरांडी ने पूछा कि मुख्यमंत्री के लिए नए वाहन आवंटित हो जाते हैं, जबकि विपक्ष में बैठे दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को काफिले की गाड़ियां चलने लायक रखने के लिए भी बार-बार लिखना पड़ता है। ऐसे में राजनीतिक दुर्भावना की आशंका क्यों न हो।
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अदिति शर्मा
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