नूंह-तावडू में भी बनेंगे सेक्टर? विधायक ने पंचकूला में HSVP अफसरों संग बैठक में की चर्चा
हरियाणा के नूंह-तावडू में भी सेक्टर विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। नूंह के विधायक चौधरी आफताब अहमद ने इसको लेकर मंगलवार को पंचकूला में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अधिकारियों संग बैठक की, जिसमें किसानों के मुआवजे और सेक्टर विकास पर विस्तार से चर्चा हुई। गौरतलब है कि नूंह में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का अभी एक भी सेक्टर विकसित नहीं हुआ है।
विधायक चौधरी आफताब अहमद ने एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक चन्द्रशेखर खारे आईएएस सहित अधिकारियों से नूंह और तावडू में सेक्टर विकसित करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि नूंह, शाहपुर नंगली, पल्ला और फिरोजपुर नमक क्षेत्र की जमीन सेक्टर-1, 2 और 9 के लिए अधिकृत की गई थी। कुछ किसानों को मुआवजा मिल चुका है, जबकि कई किसानों को अब तक भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे किसानों को कोर्ट के आदेश के अनुसार बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाना चाहिए।
कांग्रेस सरकार के समय सेक्टर विकसित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन वर्षों बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। उन्होंने नीलामी के बजाय ड्रॉ प्रणाली को गरीबों के हित में बताया और कहा कि नीलामी से आम लोगों को नुकसान होता है।
उन्होंने कहा कि नूंह और तावडू में सेक्टरों की सख्त जरूरत है, क्योंकि यहां जिला लघु सचिवालय, शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान पहले से मौजूद हैं। विधायक ने उम्मीद जताई कि दोनों शहरों में सेक्टर विकास का काम शुरू होगा।
2009 में जमीन अधिग्रहण की गई थी
विधायक ने बताया कि वर्ष 2009 में नूंह और तावडू में सेक्टरों के लिए जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिसे 2017 में भाजपा सरकार ने रद्द कर दिया। बाद में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को रद्द कर जमीन फिर से सरकार के पास कर दी। ऐसे में अब सेक्टर विकसित करने का रास्ता साफ है।