Hindi Newsएनसीआर NewsWill make huge profits in the stock market How a businessman in Faridabad was defrauded of 91 lakh rupees
शेयर बाजार में मोटा मुनाफा कराएंगे; फरीदाबाद में कारोबारी से कैसे हुई 91 लाख की ठग

शेयर बाजार में मोटा मुनाफा कराएंगे; फरीदाबाद में कारोबारी से कैसे हुई 91 लाख की ठग

संक्षेप:

फरीदाबाद में साइबर ठगों ने एक कारोबारी को शेयर बाजार में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर 91 लाख रुपये की ठगी कर ली।

Jan 23, 2026 10:49 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
फरीदाबाद में साइबर ठगों ने एक कारोबारी को शेयर बाजार में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर 91 लाख रुपये की ठगी कर ली। साइबर अपराध थाना एनआईटी पुलिस ने गुरुवार को पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित कारोबारी के पास तीन महीने पहले अज्ञात नंबर से व्हाट्सऐप कॉल आई थी। फोन करने वाले शख्स ने अपने आप को शेयर बाजार में निवेश करने वाली फर्म का परामर्शदाता बताया था।

उसने उन्हें बताया था कि शेयर बाजार के जरिए उनकी फर्म निवेशकों को मोटा मुनाफा करवाती है । इसके बाद उन्हें निवेशकों के व्हाट्सऐप ग्रुप से जोड़ दिया गया था। इस ग्रुप में काफी संख्या लोग जुड़े हुए थे। वे इस ग्रुप में अपने मुनाफे के बारे में जानकारी डाल रहे थे। इससे शिकायतकर्ता को भरोसा हो गया था कि शेयर बाजार में निवेश करवाने वाली फर्म में अच्छे विशेषज्ञ हैं और उन्हें भी अच्छा मुनाफा हो सकता है।

3 महीनों में 91 लाख किए निवेश

इस पर उन्होंने शेयर बाजार में निवेश करने की पेशकश कर दी । उनकी पेशकश के बाद उन्होंने शेयर बाजार निवेश के करने के लिए बैंक खाताें का ब्यौरा भेज दिया। बीते तीन माह में उन्होंने अलग-अलग समय पर उन बैंक खातों में 91 लाख रुपयों का निवेश कर दिया। निवेश करने के बाद ऐप में उनकी राशि कई गुना बढ़ती हुई दिखने लगी।

जब उन्होंने अपने रुपये निकालने का प्रयास किया तो उनके पास मैसेज आने लगे कि उन्हें रुपये निकालने के लिए कुछ और रुपये जमा करवाने होंगे । आरोपी उनसे आयकर और जीएसटी आदि के नाम पर और रुपये मांगने लगे। इससे उन्हें धोखाधड़ी होने का पता चला। उन्होंने तुरंत इस मामले की शिकायत साइबर अपराध थाना एनआईटी पुलिस को दे दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
