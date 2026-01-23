शेयर बाजार में मोटा मुनाफा कराएंगे; फरीदाबाद में कारोबारी से कैसे हुई 91 लाख की ठग

संक्षेप: फरीदाबाद में साइबर ठगों ने एक कारोबारी को शेयर बाजार में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर 91 लाख रुपये की ठगी कर ली।

फरीदाबाद में साइबर ठगों ने एक कारोबारी को शेयर बाजार में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर 91 लाख रुपये की ठगी कर ली। साइबर अपराध थाना एनआईटी पुलिस ने गुरुवार को पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित कारोबारी के पास तीन महीने पहले अज्ञात नंबर से व्हाट्सऐप कॉल आई थी। फोन करने वाले शख्स ने अपने आप को शेयर बाजार में निवेश करने वाली फर्म का परामर्शदाता बताया था।

उसने उन्हें बताया था कि शेयर बाजार के जरिए उनकी फर्म निवेशकों को मोटा मुनाफा करवाती है । इसके बाद उन्हें निवेशकों के व्हाट्सऐप ग्रुप से जोड़ दिया गया था। इस ग्रुप में काफी संख्या लोग जुड़े हुए थे। वे इस ग्रुप में अपने मुनाफे के बारे में जानकारी डाल रहे थे। इससे शिकायतकर्ता को भरोसा हो गया था कि शेयर बाजार में निवेश करवाने वाली फर्म में अच्छे विशेषज्ञ हैं और उन्हें भी अच्छा मुनाफा हो सकता है।

3 महीनों में 91 लाख किए निवेश इस पर उन्होंने शेयर बाजार में निवेश करने की पेशकश कर दी । उनकी पेशकश के बाद उन्होंने शेयर बाजार निवेश के करने के लिए बैंक खाताें का ब्यौरा भेज दिया। बीते तीन माह में उन्होंने अलग-अलग समय पर उन बैंक खातों में 91 लाख रुपयों का निवेश कर दिया। निवेश करने के बाद ऐप में उनकी राशि कई गुना बढ़ती हुई दिखने लगी।