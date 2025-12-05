दिल्ली में IndiGo की 235 उड़ानें रद्द, क्या यात्रियों को मिलेगा पूरा रिफंड? क्या कहते हैं एयरलाइंस के नियम

संक्षेप: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ानें लगातार चौथे दिन रद्द हो रही हैं, जिससे भारी अफरा तफरी मची हुई है। सैंकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। दिल्ली से भी शुक्रवार रात 11.59 बजे तक इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ानें लगातार चौथे दिन रद्द हो रही हैं, जिससे भारी अफरा तफरी मची हुई है। सैंकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। दिल्ली से भी शुक्रवार रात 11.59 बजे तक इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इससे लगभग 235 उड़ानों पर असर पड़ा है। दरअसल उड़ान ड्यूटी की सीमा तय करने वाले नए एफडीटीएल नियम लागू होने के बाद से ही एयरलाइन चालक दल की संख्या में कमी का सामना कर रही है। नए नियमों के तहत पायलट के लिए साप्ताहिक आराम का समय बढ़ाया गया है और रात में विमानों के उतरने की संख्या सीमित की गई है ताकि उड़ान सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। पायलटों को नियमों के तहत आराम देने के लिए एयरलाइन के पास उड़ानें रद्द करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।

इस बीच बड़ा सवाल ये हैं कि फ्लाइट रद्द होने की वजह से एयरपोर्ट पर फंसे सैंकड़ों यात्रियों को पूरा रिफंड मिलेगा? इंडिगो की रिफंड पॉलिसी के मुताबिक अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है या डिपार्चर का समय एक दो घंटे पहले या लेट कर दिया जाता है तो आप अपने टिकट के पूरे पैसे या यात्रा की तारीख और समय में मुफ्ट बदलाव करने के हकदार हैं।

इस सुविधा को इंडिगो ‘प्लान बी’ कहता है। इंडिगो की वेबसाइट पर जाकर अपने पीएनआर नंबर और नाम डालकर प्लान बी सिलेक्ट करने से आप तुरंत अपनी दूसरी उड़ान चुन सकते हैं या रिफंड का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक रिफंड प्रोसेस होने के सात दिनों के भीतर पैसा अकाउंट में आ सकता है। हालांकि अगर आपने टिकट किसी ट्रैवल एजेंट से बुक किया था, तो रिफंड लेने के लिए आपको सीधे उसी एजेंट से संपर्क करना होगा,इंडिगो से नहीं।

