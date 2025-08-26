फरीदाबाद NIT क्षेत्र की 27 कॉलोनियों के बचे हिस्से भी होंगे नियमित? MLA की मांग पर क्या बोले मंत्री

फरीदाबाद में एनआईटी इलाके की 27 कॉलोनियों के बचे रहे गए हिस्से भी आने वाले दिनों में नियमित होने की उम्मीद है। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतीश फागना ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था।

फरीदाबाद में एनआईटी इलाके की 27 कॉलोनियों के बचे रहे गए हिस्से भी आने वाले दिनों में नियमित होने की उम्मीद है। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतीश फागना ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था। नियमित होने के बाद लोगों के प्लॉट की रजिस्ट्री से लेकर विकास कार्य शुरू हो सकेंगे। शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन ने कुछ वर्ष पहले एनआईटी इलाके की 27 कॉलोनियों को नियमित किया था, लेकिन इन कॉलोनियों के कुछ किला और मुस्तील नंबर रह गए थे। इस वजह से कॉलोनी के सभी लोगों को सरकार की कॉलोनियों को नियमित करने की नीति का फायदा नहीं मिल सका था। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि एक माह के अंदर इस पर निर्णय ले लिया जाएगा।

नियमित हुईं 81 कॉलोनियों में विकास कार्यों का इंतजार : नगर निगम प्रशासन बीते वर्षों में 81 अवैध कॉलोनियों को नियमित कर चुका है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 के गत जुलाई माह में नगर निगम की सीमा में आने वाली 59 कॉलोनियों को मंजूरी दी थी। उपरोक्त 59 कॉलोनियों को मिलाकर पूरे नगर निगम क्षेत्र में कुल 81 कॉलोनियां हैं। इन कॉलोनियों के अलावा नगर निगम ने वर्ष 2021 में 24 गांव भी नगर निगम क्षेत्र में शामिल किए थे। इन गांवों में भी विकास कार्य लंबित चल रहे हैं। निगम प्रशासन ने विकास कार्यों के टेंडर भी लगाए हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन यहां विकास कार्यों में तेजी नहीं ला सका है। यहां पेयजल, सीवर, इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने, स्ट्रीट लाइट आदि के विकास कार्य होने हैं। इन कॉलोनियों में सामुदायिक भवन, पार्क, पानी निकासी आदि सुविधाओं की भी दरकार है।

वर्ष 2023 में इन कॉलोनियों को दी गई थी मंजूरी : नंबरदार कॉलोनी, राजीव कॉलोनी एक्सटेंशन-1, जीवन नगर एक्सटेंशन-3,जीवन नगर एक्सटेंशन-4, मुजेड़ी की पीर कॉलोनी , राजा जैत सिंह एंक्लेव कॉलोनी, न्यू भारत एक्सटेंशन-2, इस्माइलपुर की दीपावली इंक्लेव, पंचशील कॉलोनी एक्सटेंशन, नंगला गुजरान की सुंदर कॉलोनी, तिगांव नवादा गांव के पास एकता इंक्लेव, लीलावती इंक्लेव, भूपानी की महाराणा प्रताप शिव कॉलोनी, एत्मादपुर गांव की धीरज नगर एक्सटेंशन, रिवाजपुर के पास कॉलोनी, भूपानी पार्ट-2 की खाटू श्याम कॉलोनी, भूपानी की पार्ट-4 मोहन राम कॉलोनी, भूपानी के पास अमर भट्ठा कॉलोनी, टिकावली की विजय नगर कॉलोनी, भूपानी और नचौली की कोथला एक्सटेंशन कॉलोनी, नचौली की कृष्णा कॉलोनी, पल्ला की छज्जन नगर मोहन इंक्लेव, साहूपुरा पार्ट-1, ऊंचा गांव के अंतर्गत आदर्श नगर पार्ट-2, हरि विहार पार्ट-2, नवादा तिगांव पार्ट-एक कॉलोनी, बुढ़ैना की श्रीराम कॉलोनी, बड़ौली की पंचशील कॉलोनी, बसेलवा कॉलोनी की साई कॉम्पलेक्स, मुजेड़ी, नीमका, नवादा रकबे की लालावती इंक्लेव, गौंछी-पार्ट-1, सेहतपुर रकबे की सूर्या कॉलोनी पार्ट-3, भूपानी की वसुंधरा कॉलोनी, भूपानी की गणेश कॉलोनी, फरीदपुर की स्वास्तिक पार्ट-3, स्वास्तिक एंक्लेव, बसेलवा कॉलोनी की न्यू भारत कॉलोनी, शाहपुर की बालाजी कॉलोनी, बर्फ खाना कॉलोनी, चटर कॉलोनी हैं।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री बोले, एक माह में निर्णय लेंगे यहां के लोग न तो रजिस्ट्री करवा पा रहे हैं और न ही नगर निगम प्रशासन द्वारा मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। इसके मद्देनजर लोगों ने इस बारे में विधायक सतीश फागना से मिलकर इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की थी। इस पर विधायक ने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया तो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि एक माह के अंदर इसमें निर्णय ले लिया जाएगा।