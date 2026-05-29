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फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड अगले महीने से होगा टोल फ्री? 12 जून को खत्म हो रहा टोल टैक्स वसूली करार

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड का सफर अगले महीने से टोल टैक्स मुक्त हो सकता है। यहां टोल प्लाजा का संचालन कर रही कंपनी के साथ हुआ करार 12 जून को खत्म हो रहा है। इससे हर दिन यहां से गुजरने वाले लाखों वाहनों को राहत मिलने की उम्मीद है।

फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड अगले महीने से होगा टोल फ्री? 12 जून को खत्म हो रहा टोल टैक्स वसूली करार

फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर सफर करने वाले लोगों को जल्द ही यहां लगने वाले टोल टैक्स से राहत मिल सकती है। इस रोड पर टोल प्लाजा का संचालन कर रही कंपनी के साथ हुआ 17 साल पुराना करार 12 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में इस रोड के टोल मुक्त होने की संभावना बढ़ गई है, जिससे हर दिन यहां से गुजरने वाले लाखों वाहन चालकों को टोल टैक्स और जाम की समस्या से निजात मिलेगी।

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गुरुग्राम और फरीदाबाद रोड पर रोजाना करीब एक लाख से ज्यादा वाहन आवाजाही करते हैं। इनमें कर्मचारी, विद्यार्थी, व्यापारी, औद्योगिक इकाइयों से जुड़े लोग शामिल हैं। गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर गुरुग्राम की सीमा में बने टोल प्लाजा की वजह से शहर के लोगों को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। हर रोज लाखों लोग सफर करने के चलते सुबह-शाम टोल पर भारी जाम रहता है। 5 मिनट की दूरी तय करने में कई बार लोगों को एक से डेढ़ घंटा लग जाता है। हालांकि, यहां पर फास्टैग की सुविधा शुरू होने से लोगों को कुछ राहत जरूरी मिली है, लेकिन लोग इस टोल प्लाजा को पूरी तरह हटता देखना चाहते हैं। इसके हटने से लोगों को जाम से मुक्ति मिल सकेगी।

सामाजिक कार्यकर्ता ने भी उठाई टोल प्लाजा हटाने की मांग

सामाजिक कार्यकर्ता अजय बहल ने भी टोल की अवधि समाप्त होने की तारीख नजदीक आने पर पूर्व में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को पत्र लिखा थ। उन्होंने अपने पत्र में मांग की है कि राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग समय रहते इस रोड के रखरखाव की योजना तैयार करें। इस टोल प्लाजा को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाए।

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विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा

विधायक धनेश अदलखा ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भेजे पत्र में कहा कि बंधवाड़ी टोल प्लाजा पर सुबह और शाम के समय लंबा ट्रैफिक जाम लगता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके चलते पेट्रोल और डीजल की भी भारी खपत होती है। इससे लोगों का समय और पैसा दोना बर्बाद हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री सैनी से मांग की है कि टोल की अवधि समाप्त होने के बाद इसे और आगे नहीं बढ़ाया जाए और जल्द इसे बंद करने का फैसला लिया जाए।

जेपी रावत, प्रबंधक, फरीदाबाद-गुरुग्राम टोल प्लाजा, ''नोटबंदी के दौरान गुरुग्राम- फरीदाबाद टोल संचालन बंद रहने के कारण गुरुग्राम-फरीदाबाद टोल रोड परियोजना की अवधि में 12 दिनों का विस्तार किया गया था। अब टोल हटाने या जारी रखने का निर्णय सरकार को लेना है।''

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लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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