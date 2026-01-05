Hindustan Hindi News
Will Do 3rd Murder Now Delhi Attackers film Video After Stabbing Two People
हमने दो मर्डर कर दिए हैं, अब तीसरा करेंगे; दिल्ली में दो लड़कों को चाकू घोंपने वालों ने बनाया वीडियो

हमने दो मर्डर कर दिए हैं, अब तीसरा करेंगे; दिल्ली में दो लड़कों को चाकू घोंपने वालों ने बनाया वीडियो

संक्षेप:

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में रविवार दोपहर करीब 3 बजे दो युवकों पर जानलेवा हमला हुआ। 18 साल के अंशु और विमल एक आवासीय सोसाइटी की गली में थे, तभी चार लड़कों ने उन्हें घेर लिया।

Jan 05, 2026 07:27 pm IST
दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में रविवार दोपहर करीब 3 बजे दो युवकों पर जानलेवा हमला हुआ। 18 साल के अंशु और विमल एक आवासीय सोसाइटी की गली में थे, तभी चार लड़कों ने उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने पहले उनसे 'साहिल' नाम के किसी लड़के के बारे में पूछा।

जब पीड़ितों ने कहा कि वे उसे नहीं जानते, तो आरोपियों ने पूछा कि क्या वे 'K ब्लॉक' के रहने वाले हैं। इसके तुरंत बाद, हमलावरों ने चाकू निकाल लिए और दोनों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

इस घटना के दो वीडियो सामने आए हैं। पहले सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि तीन लड़के चाकू मार रहे हैं और चौथा लड़का अपने फोन से इस हमले की रिकॉर्डिंग कर रहा है। वहीं दूसरा वीडियो आरोपियों ने खुद बनाया। इसमें वह कह रहे हैं कि भाई, हमने दो मर्डर कर दिए हैं, अब तीसरा करेंगे।

घायलों का हाल: अंशु के हाथ पर चोट आई है, जबकि विमल को शरीर पर कई जगह चाकू लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी तलाश जारी है।

Delhi News Delhi News Today
