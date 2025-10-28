Hindustan Hindi News
क्लाउड सीडिंग से खत्म हो जाएगा दिल्ली का प्रदूषण? क्या है एक्सपर्ट की राय

संक्षेप: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के अपडेट के बीच एक राहतभरी खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार और आईआईटी दिल्ली के सहयोग से जल्द ही दिल्ली में बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल बारिश करवाई जा सकती है।

Tue, 28 Oct 2025 09:09 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच एक राहतभरी खबर आई है। आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग करके आर्टिफिशियल बारिश करवाने जा रही है। इसका आज ट्रायल हुआ है। ट्रायल सफल होने के बाद सरकार इसे बड़े पैमाने पर पूरे दिल्ली में इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या क्लाउड सीडिंग तकनीक के माध्यम से दिल्ली का प्रदूषण खत्म किया जा सकता है। इस मामले पर एक्सपर्ट की उम्मीदों से भरी राय सामने आई है। आइए जानते हैं इस मामले पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स।

दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल पूरा हो गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि अभी इसे कुछ और दिनों तक लगातार किया जाएगा। ट्रायल सफल होने के बाद इसे बड़े पैमाने पर दिल्ली में उपयोग में लाया जाएगा। अगर सबकुछ ठीक रहा तो दिल्ली में हल्के बादल होने पर भी बारिश करवाकर प्रदूषण से राहत पाई जा सकती है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आर्टिफिशियल बारिश करवाने के लिए सभी परिस्थितियों का एकसाथ होना जरूरी है। जैसे सबसे जरूरी चीज है कि आसमान में बादल का होना। इसके बाद उसी हिसाब से एन्वायरमेंट में नमी भी मौजूद रहे। तभी सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन काम करता है और आर्टिफिशियल बारिश हो सकती है। ऐसे में दिल्ली में इसे बड़े पैमाने पर सही परिस्थितियों में इस्तेमाल करके प्रदूषण से राहत पाई जा सकती है। हालांकि, इस प्रक्रिया की चुनौतियां भी काफी बड़ी हैं।

इस मामले पर दूसरे पार्यवरण एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाउड सीडिंग ट्रायल एक शॉर्ट टर्म उपाय है। दिल्ली की लगातार खराब होती हवा से प्रदूषण को कम करने के लिए असली वजहों पर काम करने की जरूरत है। हालांकि, ये शॉर्ट टर्म राहत मिलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

क्या है क्लाउड सीडिंग

क्लाउड सीडिंग एक कृत्रिम प्रक्रिया है, जिसमें सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड का बादलों पर छिड़काव करके बारिश करवाई जाती है। हालांकि, यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन सभी परिस्थितियां सामान्य रहने पर इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है। इसमें बादलों में दोनों रसायनों का छिड़काव करके बारिश करवाई जाती है। बारिश के कारण प्रदूषण के कणों से राहत मिल जाती है।

