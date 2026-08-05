क्या CJP एक राजनीतिक पार्टी बनेगी? अभिजीत दीपके और सौरव दास ने क्या कहा
पिछले महीने नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए बड़े विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी अपनी पहुंच बढ़ाने की योजना बना रही है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके, प्रवक्ता सौरव दास और वैष्णवी गौर समेत कई सदस्य आज से दो दिवसीय बैठक करने वाले हैं। इसमें भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी।
परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर हुए छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों का नेतृत्व करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर अपनी पहुंच बढ़ाने की योजना बना रही है। संगठन की भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा करने के लिए पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके, प्रवक्ता सौरव दास और वैष्णवी गौर समेत कई सदस्य महाराष्ट्र में आज से दो दिवसीय अहम बैठक करने वाले हैं। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में सीजेपी लीडरशिप ने कहा कि लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए पारंपरिक राजनीतिक विकल्प बनाने के बजाय समाज में जागरुकता लाने की जरूरत है।
सीजेपी युवाओं के नेतृत्व वाला एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन है। इसने पिछले महीने नीट पेपर लीक के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। अब इस बात को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है कि सीजेपी उस काम को कैसे आगे बढ़ाएगा जिसे उसने 'जेन जी' विरोध प्रदर्शनों का चेहरा बनकर शुरू किया था। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि हमसे पूछा गया कि विरोध प्रदर्शन की सफलता के बाद यह आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ेगा। हम सभी इसी पर रणनीति बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे और सोचेंगे कि इसे जमीनी स्तर तक कैसे ले जाया जाए।
6 अगस्त को भविष्य की रणनीति बताएंगे
दास ने कहा कि जब 6 अगस्त को हमारे पास कोई ठोस योजना होगी तो हम अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में सभी को बताएंगे। दास ने कहा कि सीजेपी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। उन्होंने कहा कि देश में कई राजनीतिक पार्टियां हैं। लोगों की तकलीफों का समाधान करने के लिए किसी और राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर जागरुकता है और सीजेपी यही काम कर रहा है। पार्टी ने अभी चुनावी राजनीति में उतरने की किसी भी योजना से इनकार किया है। दास ने कहा कि यह ग्रुप हर जिले में कार्यकर्ताओं के साथ एक जमीनी स्तर का संगठन बनाना चाहता है। दास ने कहा कि यह आंदोलन जवाबदेही के बारे में है। हम जो मुद्दे उठाना चाहते हैं, वे सभी युवाओं पर केंद्रित होंगे।
कोर कमेटी की बैठक
सीजेपी की कोर कमेटी बुधवार से दो दिनों तक बैठक करेंगे। इसमें जंतर-मंतर पर हुए हालिया विरोध प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। संगठन के विस्तार पर चर्चा होगी और भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाएगी। दीपके ने कहा कि बैठक में हमारी कोर टीम के सदस्य और विरोध प्रदर्शन को मैनेज करने में मदद करने वाले सभी लोग हिस्सा लेंगे। हमारे सभी कोर सदस्य यहां मौजूद रहेंगे। दीपके ने कहा कि पार्टी आज की युवा पीढ़ी से उन मुद्दों पर सलाह लेगी जिन्हें वे उठाना चाहते हैं। दीपके ने रॉयटर्स को बताया कि इसका मकसद कॉकरोच जनता पार्टी के लिए एजेंडा बनाना और इस बात पर चर्चा करना है कि हम इस सामाजिक आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल, हमारी राजनीतिक पार्टी बनाने की कोई योजना नहीं है।
बच्चों को डराया-धमकाया न जाए
इस बीच, सीजेपी नेता वैष्णवी ने हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर सरकार के रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को नागरिकों पर एकतरफा आदेश थोपने के बजाय सच्ची बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए। वैष्णवी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि बीजेपी और आरएसएस हुक्म चलाना चाहती है। इसलिए हम बस यही उम्मीद करते हैं कि वे हुक्म चलाने के बजाय बातचीत करें। हमारी उम्मीद है कि बच्चों को डराया-धमकाया न जाए। वरना हम अपने युवा आंदोलन पर काम करना जारी रखेंगे। सीजेपी नेता रत्ना सिंह ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के गहरे राजनीतिक नतीजे होते हैं। जन-आंदोलनों का राजनीतिक असर बड़े शहरों से कहीं आगे तक फैल गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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