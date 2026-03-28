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काम की बात: गुरुग्राम में संपत्ति खरीदना होगा और महंगा? स्टांप ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव; जेब पर कितना असर

Mar 28, 2026 03:00 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदना और अब महंगा हो सकता है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई हाई लेवल कमेटी की बैठक में आधा प्रतिशत स्टांप ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। 

गुरुग्राम में संपत्ति खरीदना होगा और महंगा? स्टांप ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव; जेब पर कितना असर

मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा हो सकता है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने शुक्रवार सुबह हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई हाई लेवल कमेटी की बैठक में आधा प्रतिशत स्टांप ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इस सिलसिले में मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।

जीएमआरएल ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण के तहत मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से सेक्टर-नौ तक मेट्रो निर्माण को लेकर एक कंपनी को टेंडर जारी किया है। इस कंपनी ने मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से सुभाष चौक के बीच काम शुरू कर दिया है। जीएमआरएल ने मुख्य सचिव के समक्ष मेट्रो परियोजना के निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है कि आधा प्रतिशत स्टांप ड्यूटी को बढ़ाया जाए। इस बाबत रिपोर्ट मांगी गई है।

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बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में जीएमआरएल के प्रबंध निदेशक डॉ. चंद्रशेखर खरे, जिला उपायुक्त अजय कुमार, एचएसवीपी प्रशासक वैशाली सिंह, जीएमडीए के मुख्य अभियंता हेमंत यादव के अलावा राजस्व विभाग, एचएमआरटीसी, एनसीआरटीसी, एचएसआईआईडीसी के अधिकारी मौजूद थे।

यह भी प्रस्ताव रखा गया

इसके अतिरिक्त जीएमआरएल ने प्रस्ताव रखा है कि मेट्रो मार्ग के आसपास नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, गुरुग्राम नगर निगम या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की तरफ से टोओडी के तहत अतिरिक्त एफएआर देने की एवज में राशि वसूली जा रही है। मेट्रो के बेहतर संचालन को लेकर इसका 35 प्रतिशत दिलवाया जाए।

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मौजूदा समय में ये हैं दरें

मौजूदा समय में यदि किसी पुरुष के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री कराई जाती है तो उससे सात प्रतिशत और महिला के नाम पर रजिस्ट्री होती है तो पांच प्रतिशत स्टांप ड्यूटी वसूली जाती है। इसमें एक-एक प्रतिशत नगर निगम और जीएमडीए का शामिल है। जीएमआरएल ने आग्रह किया है कि आधा प्रतिशत स्टांप ड्यूटी का 35 प्रतिशत उन्हें दिया जाए। 65 प्रतिशत राशि को मेट्रो के आसपास लगते सेक्टर या कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं जैसे फुटपाथ, बरसाती नाले, सीवर प्रणाली, सड़कों के निर्माण पर खर्च की जाए।

संभावित बढ़ोतरी को ऐसे समझें

यदि किसी प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपये है और उसे कोई पुरुष खरीद रहा है तो मौजूदा समय में रजिस्ट्री करवाने की एवज में उसे कुल कीमत के सात प्रतिशत राशि के स्टांप खरीदने पड़ते हैं। यह स्टांप साढ़े तीन लाख रुपये के पड़ते हैं। यदि आधा प्रतिशत स्टांप ड्यूटी अतिरिक्त देनी पड़ती है तो उसे 25 हजार रुपये के अतिरिक्त स्टांप खरीदने पड़ेंगे। इससे उसका खर्च और बढ़ जाएगा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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