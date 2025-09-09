तो अब बंगाली भाइयों और बहनों को माँ दुर्गा के साथ PM मोदी की भी पूजा करनी पड़ेगी? AAP

बंगाली भाइयों और बहनों को माँ दुर्गा के साथ PM मोदी की भी पूजा करनी पड़ेगी? ये सवाल आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की खास अपील पर उठाया है।

बंगाली भाइयों और बहनों को माँ दुर्गा के साथ PM मोदी की भी पूजा करनी पड़ेगी? ये सवाल आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की खास अपील पर उठाया है। आप नेता ने रेखा गुप्ता की खास अपील वाला वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली की CM रेखा गुप्ता का फरमान आया है- अब दुर्गा पूजा में PM मोदी की तस्वीर लगाई जाए।

...माँ दुर्गा के साथ PM मोदी की भी पूजा? सौरभ भारद्वाज ने अपने ट्वीट में आगे लिखा- बंगाली लोग माँ दुर्गा की पूजा अर्चना में बहुत आस्था रखते हैं। कई महीने पहले से तैयारी शुरू करते हैं और बड़े रीत रिवाज और परंपरा से माँ की रोज आरती होती है। इसके बाद सौरभ ने सवाल करते हुए लिखा- तो अब बंगाली भाइयों और बहनों को माँ दुर्गा के साथ PM मोदी की भी पूजा करनी पड़ेगी?

12000 में आस्था खरीदना चाहती है भाजपा सौरभ ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए लिखा- 1200 यूनिट फ्री बिजली मतलब 12000 रुपये में बंगला अस्मिता और आस्था खरीदना चाहती है भाजपा सरकार। सुन लो, इतनी सस्ती नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सीएम रेखा ने वीडियो में क्या कहा था?

रेखा गुप्ता ने अपने वीडियो में क्या कहा? वीडियो में रेखा गुप्ता ने कहा- हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन भी है। हम चाहते हैं कि इस बार दिल्ली उनके इस जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाए। रेखा गुप्ता ने आगे कहा- 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्तूबर तक दिल्ली में सेवा के अनेक काम किए जाएंगे।