NCR का यह रोड कल से होगा टोल टैक्स फ्री? हर दिन हजारों वाहनों को मिल सकती है राहत

एनसीआर का एक अहम रोड कल से टोल टैक्स वसूली से मुक्त किया जा सकता है। 2 जुलाई से गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर स्थित बंधवाड़ी टोल प्लाजा पर टोल वसूली की समयसीमा खत्म हो रही है। हालांकि अभी सरकार की ओर से इसको लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है।

गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड स्थित बंधवाड़ी टोल प्लाजा पर जल्द ही टोल वसूली से राहत मिल सकती है। टोल वसूली की समयसीमा कल खत्म हो रही है, जिसे पहले 2 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था। यह सड़क टोल-फ्री होने से हर दिन यहां से गुजरने वाले करीब 55 हजार वाहनों को राहत मिलने की उम्मीद है।

टोल कंपनी के साथ राज्य सरकार का करार खत्म हो चुका है। पीडब्लूडी विभाग के अनुसार वर्ष 2009 में शुरू हुई गुरुग्राम-फरीदाबाद टोल रोड परियोजना के तहत रिलायंस इंफ्रा की ओर से फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड का निर्माण कराया गया था। परियोजना पूरी होने के बाद कंपनी ने गुरुग्राम में बंधवाड़ी टोल प्लाजा स्थापित कर टोल वसूली शुरू की थी। टोल वसूली की अवधि 31 मई 2026 तक थी। इसके बाद कंपनी के अनुरोध पर इसे 12 जून तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद सरकार ने फिर से टोल वसूली की अवधि 2 जुलाई तक बढ़ा दी है। पीडब्लूडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चरणदीप सिंह ने कहा कि सरकार को रिपोर्ट भेजी दी है। अब सरकार को ही टोल बंद करने का फैसला लेना है।

टोल वूसली बंद होने से लोगों को राहत मिलेगी लोगों का आरोप है कि बंधवाड़ी टोल प्लाजा से प्रतिदिन 55 हजार वाहन गुजरते हैं। सुबह और शाम के व्यस्त समय में लंबी कतारें लगना आम बात हो गई है। कई बार एंबुलेंस, स्कूल बसें और दफ्तर जाने वाले कर्मचारी भी जाम में फंस जाते हैं। अब सभी की निगाहें 2 जुलाई पर टिकी हैं कि कंपनी की टोल वूसली बंद होने से हजारों वाहन चालकों को राहत मिलेगी या नहीं।

समय और ईंधन दोनों की बचत होगी टोल प्लाजा बंद होने से लाखों दैनिक यात्रियों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। टोल हटने के बाद वाहन चालकों को बार-बार शुल्क नहीं देना पड़ेगा, जिससे उनकी यात्रा लागत कम होगी। टोल पर लगने वाली लंबी कतारों और जाम से भी निजात मिलेगी, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि टोल हटने से आवागमन अधिक सुगम होगा।