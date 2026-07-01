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काम की बात: NCR का यह रोड कल से होगा टोल टैक्स फ्री? हर दिन हजारों वाहनों को मिल सकती है राहत

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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एनसीआर का एक अहम रोड कल से टोल टैक्स वसूली से मुक्त किया जा सकता है। 2 जुलाई से गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर स्थित बंधवाड़ी टोल प्लाजा पर टोल वसूली की समयसीमा खत्म हो रही है। हालांकि अभी सरकार की ओर से इसको लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है।

NCR का यह रोड कल से होगा टोल टैक्स फ्री? हर दिन हजारों वाहनों को मिल सकती है राहत

गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड स्थित बंधवाड़ी टोल प्लाजा पर जल्द ही टोल वसूली से राहत मिल सकती है। टोल वसूली की समयसीमा कल खत्म हो रही है, जिसे पहले 2 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था। यह सड़क टोल-फ्री होने से हर दिन यहां से गुजरने वाले करीब 55 हजार वाहनों को राहत मिलने की उम्मीद है।

टोल कंपनी के साथ राज्य सरकार का करार खत्म हो चुका है। पीडब्लूडी विभाग के अनुसार वर्ष 2009 में शुरू हुई गुरुग्राम-फरीदाबाद टोल रोड परियोजना के तहत रिलायंस इंफ्रा की ओर से फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड का निर्माण कराया गया था। परियोजना पूरी होने के बाद कंपनी ने गुरुग्राम में बंधवाड़ी टोल प्लाजा स्थापित कर टोल वसूली शुरू की थी। टोल वसूली की अवधि 31 मई 2026 तक थी। इसके बाद कंपनी के अनुरोध पर इसे 12 जून तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद सरकार ने फिर से टोल वसूली की अवधि 2 जुलाई तक बढ़ा दी है। पीडब्लूडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चरणदीप सिंह ने कहा कि सरकार को रिपोर्ट भेजी दी है। अब सरकार को ही टोल बंद करने का फैसला लेना है।

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टोल वूसली बंद होने से लोगों को राहत मिलेगी

लोगों का आरोप है कि बंधवाड़ी टोल प्लाजा से प्रतिदिन 55 हजार वाहन गुजरते हैं। सुबह और शाम के व्यस्त समय में लंबी कतारें लगना आम बात हो गई है। कई बार एंबुलेंस, स्कूल बसें और दफ्तर जाने वाले कर्मचारी भी जाम में फंस जाते हैं। अब सभी की निगाहें 2 जुलाई पर टिकी हैं कि कंपनी की टोल वूसली बंद होने से हजारों वाहन चालकों को राहत मिलेगी या नहीं।

समय और ईंधन दोनों की बचत होगी

टोल प्लाजा बंद होने से लाखों दैनिक यात्रियों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। टोल हटने के बाद वाहन चालकों को बार-बार शुल्क नहीं देना पड़ेगा, जिससे उनकी यात्रा लागत कम होगी। टोल पर लगने वाली लंबी कतारों और जाम से भी निजात मिलेगी, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि टोल हटने से आवागमन अधिक सुगम होगा।

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फरीदाबाद और गुरुग्राम में चार टोल हैं मौजूद

वर्श 2009 में गुरुग्राम-फरीदाबा रोड परियोजना के तहत रिलायंस इंफ्रा कंपनी की ओर से फरीदाबाद से गुरुग्राम और बल्लभगढ़ से सोहना तक सड़क बनाई गई थी। वर्ष 2012 में यह काम पूरा हुआ जो कंपनी गुरुग्राम के बंधवाड़ी और नून्हेरा में और फरीदाबाद के पाखल और पॉली क्रेशर जोन में चार टोल लगाकर वसूली करने लगी। टोल कंपनी का करार खत्म होने के बाद नुकसान के कई बहाने बनाए गए।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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