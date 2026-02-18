गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड से हटेगा बंधवाड़ी टोल प्लाजा? खत्म हो रहा कॉन्ट्रैक्ट; वाहन चालकों को मिलेगा लाभ

गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर बंधवाड़ी टोल जल्द खत्म हो सकता है। इससे वाहन चालकों को टोल टैक्स के साथ ही ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलने की संभावना बढ़ गई है। टोल कंपनी और पीडब्ल्यूडी के बीच कॉन्ट्रैक्ट 31 मई 2026 को खत्म हो रहा है।

पीडब्ल्यूडी की ओर से फिलहाल टोल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। इससे 50 से 60 हजार दैनिक यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। टोल प्लाजा से प्रतिदिन 50 से 60 हजार से अधिक वाहन निकलते हैं। इनमें से अधिक वाहन गुरुग्राम-फरीदाबाद के होते हैं। अन्य इलाकों में दिल्ली के वाहनों की संख्या अधिक रहती है। पिछले कई वर्षों में टोल प्लाजा के जाम से लोग परेशान हो रहे हैं।

लोगों को जाम से मिलेगी यहां पर फास्टैग की सुविधा शुरू होने से लोगों को कुछ राहत तो मिली है, लेकिन लोग टोल प्लाजा को पूरी तरह हटता देखना चाहते हैं। इससे नौकरीपेशा लोगों के साथ आपातकालीन वाहनों को भी जाम से मुक्ति मिलेगी। यहां ट्रैफिक के फंसे रहने से प्रदूषण भी बढ़ता है। टोल प्लाजा पर कार चालकों से एक तरफ के लिए 40 रुपये टोल टैक्स वसूला जाता है, जबकि 24 घंटे के अंदर आने-जाने के लिए 60 रुपये चुकाने पड़ते हैं।

अनुबंध बढ़ाने का विचार नहीं : पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता चरणदीप सिंह ने कहा कि मुख्यालय की ओर से गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर टोल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने का भी कोई विचार नहीं है। टोल समाप्त की जानकारी सरकार को भेजी जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से टोल बढ़ाने या खत्म करने का फैसला लिया जाएगा।