आर्थिक रूप से सक्षम पत्नी को भी मिलेगा गुजारा भत्ता? दिल्ली HC का क्या फैसला

संक्षेप: दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर जीवनसाथी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है तो उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता।

Sat, 18 Oct 2025 10:49 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर जीवनसाथी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है तो उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि स्थायी गुजारा भत्ता सामाजिक न्याय के एक उपाय के रूप में है, न कि दो सक्षम लोगों की आर्थिक स्थिति को समृद्ध या समान बनाने के साधन के रूप में। कोर्ट ने कहा कि कानून के अनुसार गुजारा भत्ता मांगने वाले व्यक्ति को वित्तीय सहायता की जरूरत दिखानी होगी।

पीठ ने यह टिप्पणी एक फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखते हुए की, जिसमें एक महिला को स्थायी गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया गया था और क्रूरता के आधार पर उसके पति को तलाक दे दिया गया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों का पहले तलाक हो चुका था और जनवरी 2010 में उनकी शादी हुई थी, लेकिन 14 महीने के अंदर ही दोनों अलग हो गए। पति पेशे से वकील है और पत्नी ग्रुप ए भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) की अधिकारी थीं।

पति ने पत्नी पर मानसिक और शारीरिक क्रूरता का आरोप लगाया, जिसमें गाली-गलौज, अपमानजनक मैसेज, वैवाहिक अधिकारों से वंचित करना और पेशेवर और सामाजिक क्षेत्रों में अपमान शामिल है। पत्नी ने इन आरोपों का खंडन किया और पति पर क्रूरता का आरोप लगाया। फैमिली कोर्ट ने शादी खत्म कर दी और यह भी दर्ज किया कि पत्नी ने शादी खत्म करने के लिए सहमति देने के लिए गुजारे भत्ते के रूप में 50 लाख की मांग की थी। यह बात उसके हलफनामे में कही गई थी और जिरह के दौरान भी दोहराई गई। हालांकि फैमिली कोर्ट ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया।

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

मामला जब हाई कोर्ट में गया तो कोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के आदेश में कोई गलती नहीं पाई। कोर्ट ने कहा, जब कोई पति या पत्नी, शादी खत्म करने का विरोध करते हुए एक बड़ी राशि के भुगतान पर सहमति जताता है, तो यह दर्शाता है कि यह विरोध प्यार, मेल-मिलाप या वैवाहिक बंधन को बचाने पर आधारित नहीं है, बल्कि आर्थिक कारणों से है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी ने पति के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, उसकी माँ के लिए गंदी गालियाँ दीं और उसे नाजायज़ जन्म का कहा, जो मानसिक क्रूरता के समान है।

