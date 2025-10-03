गाजियाबाद में पत्नी ने ली पति की जान, बेटियों के बारे में गंदी बातें सुन भड़की; पुलिस ने बताया पूरा मामला

सुनीता ने पुलिस को बताया कि मनीष भी नशे का आदी निकला। वह ट्रक पर जाने के बजाए दोस्तों संग दिन-रात नशे में डूबा रहता था। जबकि सुनीता घरों में काम कर अपना और बच्चों का पालन पोषण कर रही थी।

गाजियाबाद की नंदग्राम पुलिस ने ट्रक चालक मनीष की हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए इस मामले को लेकर उसकी पत्नी सुनीता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक मनीष नशे का आदी था और इसके लिए उसने घर का फ्रिज तक बेच दिया था। ऐसे में जब सुनीता ने इस बात का विरोध किया तो मनीष ने उसे और उसके पूर्व पति से पैदा हुई चार बेटियों को बदचलन और धंधे वाली कह दिया था, जिससे नाराज होकर महिला ने ईंट से वार कर मनीष की जान ले ली।

एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय ने बताया कि सिकरोड़ गांव में गुड्डू के मकान में किराए पर रहने वाले ट्रक चालक मनीष की 28 सितंबर की रात को हत्या कर दी गई थी। 29 सितंबर की सुबह मनीष का शव भट्टा नंबर-5 पर शराब के ठेके के सामने खाली प्लॉट में पड़ा मिला था। मनीष मूलरूप से बागपत के गांव बसौद का रहने वाला था। पत्नी सुनीता ने मनीष के दो दोस्तों भोला और अक्षय को नामजद किया था। जिसके बाद पुलिस ने भोला और अक्षय को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन उनकी भूमिका संदिग्ध न मिलने पर जांच की सुई पत्नी सुनीता की ओर घूम गई थी।

जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने शुक्रवार को सुनीता को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में उसने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने मनीष की हत्या करना कबूल कर लिया। एसीपी नंदग्राम ने बताया कि सुनीता पहले से शादीशुदा है। मेरठ निवासी पहले पति से उसकी पांच संतानें हैं, जिनमें एक बेटा और चार बेटियां हैं।

पूछताछ में सुनीता ने बताया कि उसका पूर्व पति भी नशे का आदी था और नशे में उसके साथ मारपीट करता था। ऐसे में पूर्व पति के अत्याचारों से तंग आकर वह उसे छोड़कर अपने पांचों बच्चों को लेकर मनीष के साथ गाजियाबाद आ गई थी और यहां दोनों ने शादी कर ली थी। महिला ने बताया कि मनीष भी उसके पूर्व पति का रिश्तेदार था, और इसी वजह से दोनों का संपर्क हुआ था।

नशे के लिए बेचा फ्रिज, बदचलन बोलने पर आपा खोया सुनीता ने पुलिस को बताया कि मनीष भी नशे का आदी निकला। वह ट्रक पर जाने के बजाए दोस्तों संग दिन-रात नशे में डूबा रहता था। जबकि सुनीता घरों में काम कर अपना और बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। हद तो तब हो गई जब बीती 28 सितंबर को मनीष ने सुनीता के काम पर जाने के बाद घर में रखा फ्रिज बेच दिया। काम से घर लौटी सुनीता ने जब मनीष से फ्रिज के बारे में पूछा तो उसने ट्रक पर जाने की बात कहते हुए फ्रिज के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। इस पर सुनीता ठेके पर पहुंच गई। वहीं मनीष नशे में धुत मिला, जिसके बाद सुनीता की उससे कहासुनी हो गई। सुनीता ने उसे घर चलने को कहा तो मनीष ने इनकार करते हुए सुनीता व उसकी चारों बेटियों को बदचलन और धंधे वाली कहकर बेइज्जत किया। इससे सुनीता ने आपा खो दिया, और वहीं पास में पड़ी ईंट उठाकर मनीष के सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह अपने कमरे पर लौट गई।