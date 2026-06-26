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दिल्ली के संगम विहार में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की, दो साल पहले हुई थी शादी

Praveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआई
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राजधानी दिल्ली के संगम विहार में एक दंपती के बीच का आपसी झगड़ा खूनी अंजाम तक पहुंच गया। दोनों की शादी को अभी दो ही साल हुए थे, लेकिन आए दिन की बहस और विवाद के बीच गुस्साए पति ने गुरुवार शाम अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी।

दिल्ली के संगम विहार में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की, दो साल पहले हुई थी शादी

दक्षिण दिल्ली के संगम विहार स्थित तिगड़ी इलाके में गुरुवार शाम एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी 30 वर्षीय पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि दोनों की शादी करीब दो साल पहले हुई थी। मृतका के परिवार वालों का आरोप है कि दामाद शुभम का किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर था, जिसके कारण अक्सर दोनों पति-पत्नी के बीच बहस होती थी। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।

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पुलिस के अनुसार, हत्या के आरोपी शुभम राजपूत ने आपसी विवाद के बीच अपनी पत्नी को चार गोलियां मारीं। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे और आरोपी कथित तौर पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता था।

शुभम पर सट्टेबाजी में शामिल होने का आरोप

पीड़िता के रिश्तेदारों ने यह भी आरोप लगाया कि शुभम सट्टेबाजी में शामिल था। हालांकि, पुलिस ने कहा कि वो हर ऐंगल से इस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के बैकग्राउंड का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है।

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घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। क्राइम और फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल का दौरा कर खाली कारतूस सहित अन्य सबूत इकट्ठा किए।

आरोपी की तलाश में कई टीमें लगीं

पुलिस ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी का पता लगाने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि परिवार का दावा है कि आरोपी का किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर था और वह अक्सर पत्नी को जान से मारने की धमकी देता था। इन आरोपों की पुष्टि की जा रही है। आरोपी अभी भी फरार है। आगे की जांच जारी है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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