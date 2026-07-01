घर का खर्चा मांगी तो पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, हरियाणा में दिल दहलाने वाली घटना
हरियाणा के पलवल की कालड़ा कॉलोनी में घरेलू विवाद ने रविवार देर रात खौफनाक रूप ले लिया। घर के खर्च को लेकर हुए झगड़े के बाद एक पति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। गंभीर रूप से घायल महिला को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है।
हरियाणा के पलवल की कालड़ा कॉलोनी में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। रविवार देर रात को घर चलाने के लिए खर्चा मांगने पर एक पति ने अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया। मां को बचाने के लिए दौड़े 19 साल के बेटे के हाथ भी झुलस गए। गंभीर रूप से घायल महिला को पहले जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी नाजुक हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
शहर थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि कालड़ा कॉलोनी निवासी 42 साल की ममता ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसका पति अनील होटल चलाता है। घर के खर्च और अन्य घरेलू बातों को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। रविवार शाम भी अनील शराब के नशे में घर पहुंचा, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर अनील ने खुद ही डायल-112 पर फोन कर पुलिस बुला ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को समझाकर मामला शांत करा दिया।
60 प्रतिशत तक झुलसी
महिला के अनुसार, रात करीब ढाई बजे वह रसोई में पानी पीने गई थी। इसी दौरान उसका पति पीछे से आया और उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग की लपटों में घिरी ममता की चीख सुनकर उसका 19 साल का बेटा अंश दौड़कर मौके पर पहुंचा और किसी तरह आग बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान उसके हाथ भी झुलस गए। परिजन तुरंत घायल महिला को जिला नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला करीब 60 प्रतिशत तक झुलस गई है और उसका उपचार जारी है।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया
हथीन गेट चौकी प्रभारी शेर सिंह ने बताया कि सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान महिला के बयान उसके बेटे की मौजूदगी में दर्ज किए गए। इन बयानों के आधार पर आरोपी पति अनील के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।
हिंसा किसी भी स्थिति में समाधान नहीं
मनोचिकित्सक डॉ. धर्मवीर नेहरा ने बताया कि पति-पत्नी का रिश्ता विश्वास, सम्मान और संवाद पर टिका होता है। छोटी-छोटी बातों को लेकर गुस्सा, हिंसा या आक्रामक व्यवहार किसी भी स्थिति में समाधान नहीं है। आर्थिक तनाव, आपसी मतभेद, अपेक्षाओं का पूरा न होना और गुस्से पर नियंत्रण की कमी कई बार रिश्तों में तनाव बढ़ा देती है। ऐसे मामलों में व्यक्ति को अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की जरूरत होती है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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