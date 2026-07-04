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सीने पर बैठ गई पत्नी, फिर दुप्पटे से घोंट दिया गया गला; दिल्ली में मां के सामने पति को मार डाला

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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पति पत्नी के चरित्र पर शक करता था और इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था जिसके बाद पत्नी ने गु्स्से में आकर पति की हत्या कर दी। 

सीने पर बैठ गई पत्नी, फिर दुप्पटे से घोंट दिया गया गला; दिल्ली में मां के सामने पति को मार डाला

दिल्ली में 20 साल की महिला ने अपनी सास के सामने पति को मौत के घाट उतार दिया। घटना गुरुवार को दि्लली के राशिद मार्केट इलाके की है। पति को पत्नी के चरित्र पर शक था और इसी को लेकर वो उस पर शक भी करता था। बताया जा रहा है इसी मामले को लेकर वो उससे मारपीट कर रहा था जिसक बाद पत्नी ने गुस्से में आकर पति की हत्या कर दी। पति की पहचान 19 साल के मुस्कीम के तौर पर हुई है। वह डिलीवरी एग्जिक्यूटिव के तौर पर काम करता था जबकि पत्नी अलिशा हाउज वाइफ थी। दोनों की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट् के मुताबिक अलिशा का दावा है कि उसका पति उसके चरित्र पर शक करता था। घटना से पहले बुधवार रात को उसने उसका फोन भी चेक किया था। इस पर दोनों के बीच फिर झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद अलिशा उसने सीने पर बैठ गई और अपने दुप्पटे से उसका गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी।

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रोकती रह गई मां, बेटे की कर दी हत्या

पुलसि ने बताया कि इस दौरान मुस्तकीम की मां ने अलिशा को रोकने की कोशिश भी की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घटना के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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जगतपुरी पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 103 के तहत केस रजिस्टर किया गया है और अलिशा को भी पास के एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस दुप्पटे से अलिशा ने मुस्तकीम की हत्या की, उसे भी जब्त कर लिया गया है।

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150 रुपए को लेकर हत्या

इससे पहले अन्य एक मामले में पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में मात्र 150 रुपए को लेकर विवाद के कारण एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में तीन नाबालिगों को पकड़ा गया था।

पश्चिमी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि तिलक नगर थाने को सोमवार को एक युवती का फोन आया जिसने अपने भाई पारस को चाकू मारे जाने और उसे डीडीयू (दीन दयाल उपाध्याय) अस्पताल ले जाने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि पीठ और बाएं पैर की जांघ पर गंभीर घावों के कारण पारस (23) की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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