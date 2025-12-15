Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
पुजारी नहीं मिला तो पत्नी को चाकू से गोदा, दिल्ली DDA हाउसिंग सोसाइटी में दिन दहाड़े मर्डर से सनसनी

दिल्ली डीडीए सोसाइटी में दिनदहाड़े मर्डर से सनसनी मच गई है। हत्यारे को पुजारी की तलाश थी, लेकिन वो नहीं मिला तो उसने उसकी पत्नी की चाकू गोदकर हत्या कर दी।

Dec 15, 2025 08:48 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां डीडीए की एक हाउसिंग सोसायटी के परिसर में बने मंदिर के अंदर पुजारी की पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना रविवार की बताई जा रही है।

मृतका की पहचान कुसुम (48) के रूप में हुई है। वह मंदिर के पुजारी महेश शर्मा की पत्नी थीं। घटना के समय महेश शर्मा मंदिर में मौजूद नहीं थे। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह पुजारी की हत्या करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि पुजारी की उसके परिवार के प्रति गलत नीयत है। हालांकि, महेश शर्मा ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है।

मंदिर की जमीन विवाद की जड़?

महेश शर्मा ने पुलिस को बताया कि उन्हें करीब दो हफ्ते पहले जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी थी। उनके परिवार का कहना है कि मंदिर को लेकर लंबे समय से चला आ रहा संपत्ति विवाद इस हमले की वजह हो सकता है। पुलिस के अनुसार यह मामला कई सालों से अदालत में लंबित है। मंदिर की जमीन के स्वामित्व को लेकर पुलिस ने डीडीए से भी जानकारी मांगी है।

पुजारी नहीं मिला तो पत्नी को मार डाला

महेश शर्मा ने बताया कि रविवार सुबह करीब 11:30 बजे उन्होंने अपनी पत्नी को बताया था कि वह सोसायटी में ही एक घर में पूजा कराने जा रहे हैं और उन्हें साथ चलने को कहा। कुसुम ने कहा कि वह कुछ मिनटों में आ जाएंगी। इसके करीब 10 मिनट बाद, मंदिर में पेंटिंग कर रहे एक व्यक्ति ने फोन कर बताया कि उनकी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया गया है।

हमलावर ने बचाने आई महिला को भी नहीं छोड़ा

कुसुम को गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महेश शर्मा के अनुसार, मंदिर में मौजूद लोगों ने बताया कि आरोपी ने पहले पुजारी के बारे में पूछा। जब उसे बताया गया कि पुजारी वहां नहीं हैं, तो उसने कुसुम के बारे में पूछा और जैसे ही उनकी ओर इशारा किया गया, उसने उन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान एक महिला ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस पर भी हमला किया गया। इस महिला के सिर में चोट आई और टांके लगाए गए हैं।

शाहदरा के डीसीपी प्रशांत प्रिय गौतम ने बताया कि आरोपी को हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार के साथ हिरासत में लिया गया है। मामले में बीएनएस की धारा 103 (हत्या) के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी के इरादों और मानसिक स्थिति को समझने के लिए उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी कराया जाएगा।

