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फरीदाबाद में शराब पीकर झगड़ा करने से परेशान पत्नी, जीजा के साथ मिलकर कर डाली हत्या

Apr 26, 2026 10:57 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद, केशव भारद्वाज
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फरीदाबाद में अपराध शाखा, डीएलएफ की टीम ने युवक की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और साले को गिरफ्तार किया है।

फरीदाबाद में शराब पीकर झगड़ा करने से परेशान पत्नी, जीजा के साथ मिलकर कर डाली हत्या

फरीदाबाद में अपराध शाखा, डीएलएफ की टीम ने युवक की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और साले को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने हत्या कर शव को कूड़े में फेंक दिया था। डबुआ थानापुलिस ने इस मामले में हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया था। आरोपी महिला ने अपने जीजा के साथ मिलकर पति की हत्या की थी।

वह पति द्वारा आए दिन शराब पीकर झगड़ा करने से परेशान थी। यूपी एटा के नरहुली गांव निवासी धर्मबीर ने थाना डबुआ में दी अपनी शिकायत में बताया था कि 23 अप्रैल को उसके भाई जयबीर की किसी ने हत्या कर दी थी और सबूत मिटाने के लिए उसके शव को कूड़े में फेंक दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

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पत्नी और साले को किया गिरफ्तार

रविवार को पुलिस ने इस मामले में डबुआ कॉलोनी निवासी मृतक की पत्नी और साले चंद्रप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान मृतक की पत्नी ने बताया कि जयबीर शराब पीकर रोजाना झगड़ा करता था। इससे छुटकारा पाने के लिए उसने 22-23 अप्रैल की रात को अपने जीजा जितेंद्र उर्फ गुड्डू के साथ मिलकर पति जयबीर का गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर गुमराह करने के लिए दोनों ने जयबीर के शव को जंगले में फंदे से लटका दिया था।

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इसके बाद 23 अप्रैल की सुबह उसका भाई चंद्रप्रकाश और जीजा जितेंद्र उर्फ गुड्डू जयबीर के शव को बाइक पर रखकर डबुआ- पाली रोड उत्तम नगर के नजदीक कूड़े के ढेर में फेंक आए थे। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी चंद्रप्रकाश को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं मृतककी पत्नी को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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