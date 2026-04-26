फरीदाबाद में शराब पीकर झगड़ा करने से परेशान पत्नी, जीजा के साथ मिलकर कर डाली हत्या
फरीदाबाद में अपराध शाखा, डीएलएफ की टीम ने युवक की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और साले को गिरफ्तार किया है।
फरीदाबाद में अपराध शाखा, डीएलएफ की टीम ने युवक की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और साले को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने हत्या कर शव को कूड़े में फेंक दिया था। डबुआ थानापुलिस ने इस मामले में हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया था। आरोपी महिला ने अपने जीजा के साथ मिलकर पति की हत्या की थी।
वह पति द्वारा आए दिन शराब पीकर झगड़ा करने से परेशान थी। यूपी एटा के नरहुली गांव निवासी धर्मबीर ने थाना डबुआ में दी अपनी शिकायत में बताया था कि 23 अप्रैल को उसके भाई जयबीर की किसी ने हत्या कर दी थी और सबूत मिटाने के लिए उसके शव को कूड़े में फेंक दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
पत्नी और साले को किया गिरफ्तार
रविवार को पुलिस ने इस मामले में डबुआ कॉलोनी निवासी मृतक की पत्नी और साले चंद्रप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान मृतक की पत्नी ने बताया कि जयबीर शराब पीकर रोजाना झगड़ा करता था। इससे छुटकारा पाने के लिए उसने 22-23 अप्रैल की रात को अपने जीजा जितेंद्र उर्फ गुड्डू के साथ मिलकर पति जयबीर का गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर गुमराह करने के लिए दोनों ने जयबीर के शव को जंगले में फंदे से लटका दिया था।
इसके बाद 23 अप्रैल की सुबह उसका भाई चंद्रप्रकाश और जीजा जितेंद्र उर्फ गुड्डू जयबीर के शव को बाइक पर रखकर डबुआ- पाली रोड उत्तम नगर के नजदीक कूड़े के ढेर में फेंक आए थे। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी चंद्रप्रकाश को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं मृतककी पत्नी को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।
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अदिति शर्मा
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