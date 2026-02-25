Hindustan Hindi News
पति से माफी मांग रहने का किया वादा, फिर प्रेमी को बुला कर दी हत्या; नोएडा में खौफनाक कांड

Feb 25, 2026 07:57 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के देवला गांव में किराये के मकान में रहने वाली महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोमवार की शाम पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा कर मंगलवार को आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक मूलरूप से बुलंदशहर के बेलोन गांव का रहने वाला 30 वर्षीय विजय देवला गांव में अपनी पत्नी के साथ किराये के मकान में रहता था। विजय कूलर बनाने की फैक्टरी में काम करता था। पुलिस को सोमवार की रात विजय की संदिग्ध हालात में मौत की सूचना मिली। पुलिस ने संदेह होने पर विजय की पत्नी राखी से पूछताछ की तो सच सामने आया। पुलिस ने महज बारह घंटे में हत्याकांड का खुलासा किया।

पुलिस के मुताबिक आरोपी पत्नी राखी ने अपने प्रेमी गुरदीप के साथ मिलकर पति विजय की हत्या की थी। पुलिस ने घटना का खुलासा कर मंगलवार की सुबह दोनों आरोपियों को मोजर बेयर गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में राखी ने बताया कि पति विजय प्रेमप्रसंग में बाधा बन रहा था। इसके चलते उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसने सोमवार को अपने प्रेमी गुरदीप को फोन करके कमरे पर बुलाया। इसके बाद दोनों ने गला घोटकर विजय की हत्या कर दी।

दंपति के बच्चे गांव में रह रहे

पुलिस के मुताबिक विजय के तीन बच्चे हैं। इनमें दो लड़के 12 वर्षीय मोनू और 10 वर्षीय विकास और एक लड़की सात वर्षीय चुनमुन है। बच्चे विजय के गांव में अपने दादा-दादी के पास रहते हैं।

पुलिस की छानबीन में पता चला है कि विजय की पत्नी राखी का प्रेमप्रसंग गुरदीप सरदार के साथ चल रहा था। करीब तीन साल पहले दोनों की मुलाकात एक चाय की दुकान पर हुई थी। गुरदीप ट्रक चालक है। वह ट्रक लेकर जब नरौरा निकलता था तो सड़क किनारे बसे बेलोन गांव में एक चाय की दुकान पर रुकता था। इस दुकान के पास राखी का घर है। राखी की मुलाकात यहीं पर गुरदीप से हुई। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और प्रेमप्रसंग हो गया।

पड़ोसी ने पुलिस बुलाई तो मामले से पर्दा उठा

पुलिस के मुताबिक आरोपी राखी ने सोमवार की शाम पड़ोसी को बताया कि उसके पति के पेट में दर्द हुआ और उसकी मौत हो गई। पड़ोसी ने डायल-112 पर कॉल कर घटना की सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सूरजपुर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने शव देखा तो गले पर निशान दिखाई दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घुटने से मौत की वजह सामने आई। पुलिस ने संदेह होने पर पत्नी से सख्ती से पूछताछ की तो घटना का सच सामने आया।

आरोपी पत्नी ने 15 दिन पहले साजिश रची

पुलिस के मुताबिक महिला राखी करीब एक साल पहले अपने छोटे बेटे को लेकर प्रेमी के साथ चली गई थी। महिला ने आजीवन प्रेमी के साथ रहने के लिए योजना तैयार की। वह छोटे बेटे को छोड़ने के बहाने पति के घर पहुंची। पति से माफी मांगते हुए उसके साथ रहने का झांसा दिया। राखी करीब 15 दिन पहले बुलंदशहर से पति को देवला लेकर पहुंची। किराये पर कमरा लिया। उसने सोमवार की रात प्रेमी को फोन कर बुलाया और वारदात को अंजाम दिया।

सेंट्रल नोएडा के डीसीपी शक्ति मोहन ने कहा, महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। महज कुछ घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

