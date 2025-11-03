‘बुला ले जिसे बुलाना है, तुझे जिंदा नहीं बख्शूंगी’; पत्नी ने सिर पर ईंट से वार कर पति को मार डाला

संक्षेप: हरियाणा के सोनीपत में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। पत्नी ने ईंट से सिर पर वार कर पति की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद महिला मौके से फरार हो गई। इस पूरी घटना को पड़ोसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। महिला को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें जुट गई हैं।

हरियाणा के सोनीपत में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। पत्नी ने ईंट से सिर पर वार कर पति की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद महिला मौके से फरार हो गई। इस पूरी घटना को पड़ोसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। महिला को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें जुट गई हैं।

सोनीपत जिले के गोहाना उपमंडल के गांव सराय नामदाखां में 62 साल के सुरेश की पत्नी ने सिर में ईंटों से वार करके उसकी हत्या कर दी। महिला वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गई। इस पूरी घटना को पड़ोसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। वीडियो में पति घर के आंगन में पड़ा हुआ दिख रहा है। पत्नी पास ही चारपाई पर बैठकर अपने बालों में कंघी करते हुए कंघी से पति पर वार कर रही है।

पड़ोसियों ने बताया कि रविवार रात को सुरेश का अपनी पत्नी पूनम के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। महिला की तलाश की जा रही है।

रोज मारपीट करती थी पत्नी पड़ोसी राजू ने बताया कि रविवार रात को सुरेश और पूनम के बीच झगड़ा हुआ था। पूनम ने सुरेश के साथ मारपीट भी की थी। सोमवार सुबह फिर से दोनों में झगड़ा हुआ और सुबह करीब 6:30 बजे सुरेश की मौत हो गई। मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, तब सुरेश जिंदा था। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पूनम अक्सर छोटी-छोटी बातों पर सुरेश के साथ मारपीट करती थी।

दोनों घर पर अकेले रहते थे दूसरे पड़ोसी कृष्ण ने बताया कि सुरेश और पूनम की दो बेटियां हैं। इन्होंने एक बेटी अपनी बहन को गोद दे रखी है। दूसरी बेटी की शादी हो चुकी है। हमें नहीं पता कि वह कहां रहती है। दोनों बुढ़ापा पेंशन लेते थे। दोनों घर पर अकेले ही रहते थे।

फोन आया कि सुरेश की मौत हो गई सुरेश के भाई पूरन ने बताया कि हमारे पास फोन आया था कि सुरेश की मौत हो गई है। अब अपने घर से चल पड़े थे। तभी हमें पता चला कि सुरेश को उसकी पत्नी पूनम ने ही उसे मारा है। फिलहाल सुरेश कुछ नहीं करता था। पहले ऑटो चलाया करता था। पड़ोसियों ने बताया कि पूनम ने सुरेश को ईंट मारी है।

छाती पर भी लात-घूंसे मारने के निशान एसीपी मलकीत सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद सिटी थाना पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। सुरेश पर ईंट से हमला किया गया था और कंघी पर भी खून के निशान मिले हैं। सुरेश की छाती पर लात-घूंसे मारने के निशान हैं और सिर के पीछे भी चोट लगी है। महिला को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।

वीडियो में क्या है पड़ोसी राजू ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है वह एक मिनट 35 सेकेंड का है। वीडियो में सुरेश आंगन में बेसुध पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जबकि पूनम गुस्से में अपने बालों में कंघी करते हुए उसे कुछ कह रही है। पूनम सुरेश के माथे पर लगातार नौ बार कंघी मारती है और कहती है,"बता, नहीं तो ईंट मार दूंगी तेरे को, देख कितना बेशर्म हो रहा है।"