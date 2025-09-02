रील्स बनाने की वजह से अब दिल्ली में हत्या, पति ने गला घोंटकर मार डाला

राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना का कारण पत्नी का सोशल मीडिया पर रील्स बनाना और ऑनलाइन सक्रिय रहना था।

राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना का कारण पत्नी का सोशल मीडिया पर रील्स बनाना और ऑनलाइन सक्रिय रहना था, जिस पर पति अक्सर आपत्ति जताता था। हाल ही में ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में संदिग्ध परिस्थियों में जलकर मरी निक्की के मामले में भी रील्स को लेकर पति और सुसरालवालों की नाराजगी की बात सामने आई थी।

डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि तड़के 4:23 बजे नजफगढ़ थाने को एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें एक महिला की हत्या की सूचना दी गई थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पाया कि 30 वर्षीय महिला, जो पेशे से सोशल मीडिया कलाकार थी, की उसके 35 वर्षीय पति अमन ने हत्या कर दी है। अमन एक ई-रिक्शा चालक है। मृतक एक उभरती इंस्टा स्टार थी और उसे 6 हजार से अधिक लोग फॉलो कर रहे थे।

पुलिस के अनुसार, अमन अपनी पत्नी के इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर रील्स बनाने और सक्रिय रहने को लेकर नाखुश था। इस बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। दंपति अप्रैल 2025 से नजफगढ़ के पुरानी रोशनपुरा में किराए के मकान में रह रहा था।

हत्या के बाद जान देने की कोशिश हत्या के बाद, आरोपी अमन ने फांसी लगाने और जहर खाकर आत्महत्या का भी प्रयास किया। पुलिस ने समय रहते उसे पकड़ लिया और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। दंपति के दो बेटे हैं, जिनकी उम्र 9 और 5 वर्ष है। यह परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का रहने वाला है।