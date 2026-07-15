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दिल्ली में यमुना आखिर 'मर' क्यों रही है? 225 साल की रिसर्च ने बताए 5 बड़े कारण

By Ratan Gupta
नई दिल्ली, पीटीआई
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Why Yamuna is shrinking in Delhi: क्या आपने गौर किया- दिल्ली की यमुना मर रही है? पलूशन की मार झेल रही काली हो चुकी यमुना लगातार सिकुड़ती जा रही है। ये हवा-हवाई दावा नहीं है, बल्कि 225 साल की स्टडी से सामने आया है। IISER और DU की रिसर्च में 5 समस्याएं सामने आई हैं। 

दिल्ली में यमुना आखिर 'मर' क्यों रही है? 225 साल की रिसर्च ने बताए 5 बड़े कारण

Why Yamuna is shrinking in Delhi: दिल्ली में यमुना की बदहाल स्थिति को लेकर अक्सर प्रदूषण और गंदे नालों की चर्चा होती है, लेकिन अब एक नई वैज्ञानिक रिसर्च ने नदी के सिकुड़ने और कमजोर होने के पीछे कई और गंभीर वजहों का खुलासा किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER), भोपाल के शोधकर्ताओं ने 1799 के एक ऐतिहासिक नक्शे, पुराने रिकॉर्ड्स और मॉडर्न सैटेलाइट तस्वीरों को अच्छे से खंगाला, तो पाया-

“बीते 225 सालों में दिल्ली में यमुना की औसत चौड़ाई करीब 68% और जल प्रवाह 89% तक घट चुका है।” शोधकर्ताओं के मुताबिक, यह बदलाव कुदरती कारणों से ज्यादा इंसानी दखलअंदाजी का नतीजा ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर वो कौन से कारण हैं, जिनके चलते यमुना मरती जा रही है।

  • बैराज और नहरों ने रोक दिया नदी का प्राकृतिक बहाव

रिसर्च के मुताबिक, 1873 में ताजेवाला बैराज, 1874 में ओखला बैराज, 1959 में वजीराबाद बैराज और 1966-67 में आईटीओ बैराज बनने के बाद यमुना के प्राकृतिक प्रवाह में बड़ा बदलाव आया है। इन बैराजों के जरिए नदी का काफी पानी दूसरी जगह मोड़ दिया गया, जिससे दिल्ली पहुंचने वाला जल लगातार कम होता गया।

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  • तेजी से बढ़ता शहरीकरण और आबादी

शोध के अनुसार, 19वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली की आबादी करीब ढाई लाख थी, जो 2024 तक बढ़कर लगभग 2.15 करोड़ हो गई। बढ़ती आबादी के साथ पानी की मांग, निर्माण कार्य और नदी के किनारों पर अतिक्रमण भी बढ़ता गया, जिससे यमुना पर दबाव कई गुना बढ़ गया।

  • बाढ़ वाले मैदान सिकुड़ते चले गए

रिपोर्ट में कहा गया है कि 1912 से 2024 के बीच दिल्ली में यमुना के करीब 45 वर्ग किमी. बाढ़ क्षेत्र तटबंधों और विकास परियोजनाओं के कारण नदी से कट गए। बाद में इन इलाकों का इस्तेमाल खेती और शहरी विकास के लिए किया गया। इससे नदी की प्राकृतिक क्षमता कमजोर हो गई।

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  • नदी के बीच बनने वाले रेतीले टापू भी गायब हो गए

यमुना में प्राकृतिक रूप से बनने वाले रेतीले टापू भी तेजी से खत्म हुए। 1985 में इनका क्षेत्रफल करीब 20 वर्ग किलोमीटर था, जो 2020 तक घटकर सिर्फ 4 वर्ग किलोमीटर रह गया। शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे नदी का प्राकृतिक स्वरूप और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ।

  • बाढ़ का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया

रिसर्च में 2023 की दिल्ली बाढ़ का उदाहरण भी दिया गया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि 1978 में यमुना में 2023 की तुलना में लगभग दोगुना पानी छोड़ा गया था, फिर भी 2023 में जलस्तर ज्यादा ऊपर पहुंच गया। इसकी वजह यह है कि नदी अब पहले की तुलना में काफी संकरी हो चुकी है और उसके बाढ़ क्षेत्र सीमित हो गए हैं। ऐसे में कम पानी भी तेजी से जलस्तर बढ़ा देता है।

रिसर्च का सबसे बड़ा नतीजा क्या है?

शोधकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली में यमुना की मौजूदा स्थिति कुदरती बदलावों से ज्यादा मानवीय दखलअंदाजी का नतीजा है। यदि नदी के कुदरती प्रवाह, बाढ़ क्षेत्रों और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में बाढ़ और जल संकट जैसी चुनौतियां और गंभीर हो सकती हैं।

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लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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