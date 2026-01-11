'पति की हत्या की गवाह थी इसलिए...', दिल्ली में महिला की हत्या पर परिजनों का दावा

संक्षेप: दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में 44 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को आशंका है कि यह वारदात वर्ष 2023 में हुए उसके पति की हत्या से जुड़ी हो सकती है।

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में 44 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को आशंका है कि यह वारदात वर्ष 2023 में हुए उसके पति की हत्या से जुड़ी हो सकती है। पुलिस के मुताबिक, 2023 के मर्डर केस का मुख्य आरोपी अभी फरार है, जबकि दूसरा आरोपी तिहाड़ जेल में बंद है।

मृतका की पहचान शालीमार बाग रहनेवाले रचना यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि रचना के सिर में गोली मारी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि, परिजनों का दावा है कि रचना की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह अपने पति की हत्या के मामले में अहम गवाह थी और केस अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।

पुलिस ने बताया कि शनिवार सुबह 11 बजे शालीमार बाग से एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें महिला को गोली मारे जाने की सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सड़क पर रचना यादव का शव बरामद किया। घटनास्थल से एक खाली कारतूस भी मिला है। उत्तर-पश्चिम जिले के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि रचना पड़ोसी के घर से लौट रही थी, तभी अज्ञात हमलावरों ने बेहद करीब से उस पर फायरिंग कर दी। उन्होंने कहा कि महिला के सिर में गोली मारी गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। क्राइम टीम और एफएसएल की टीमों को बुलाकर घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं।”

2023 में क्या हुआ था, परिवार ने क्या कहा? भीष्म सिंह ने बताया कि रचना मूल रूप से भलस्वा गांव की रहने वाली थी। उसके पति विजेंद्र यादव की वर्ष 2023 में हत्या कर दी गई थी। यह मामला जहांगीरपुरी थाने में दर्ज है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मौजूदा मामला उसी पुराने मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। हम उस केस से जुड़े सभी पहलुओं की भी जांच कर रहे हैं।