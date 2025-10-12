अंबेडकर को गाली देने वाले को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे; VIDEO शेयर कर सरकार पर भड़के AAP नेता

सौरभ भारद्वाज ने भाजपा नेता अमित मालवीय की जो पोस्ट शेयर की, उसमें ग्वालियर के उस वकील अनिल मिश्रा का वह वीडियो भी है, जिसमें वह संविधान निर्माण का श्रेय बाबा साहब अंबेडकर को ना देकर बीएन राव को दे रहा है।

आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर भड़क गए हैं। उनका ये गुस्सा ग्वालियर के एक वकील को लेकर फूटा है, जिस पर उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को गाली देने का आरोप लगाते हुए इस मसले पर बड़ी जातिवादी हिंसा भड़कने की आशंका जताई है। भारद्वाज ने उस वकील पर देशद्रोह का मुकदमा लगाने की मांग करते हुए MP की भाजपा सरकार से पूछा है कि वह उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है।

दरअसल भारद्वाज ने यह प्रतिक्रिया भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के द्वारा शेयर की गई उस पोस्ट पर दी, जिसमें उन्होंने उसी वकील अनिल मिश्रा का संबंध कांग्रेस से होना बताया है। भारद्वाज ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए अमित मालवीय और भाजपा सरकार से पूछा कि अगर आप जान गए हैं ये आदमी इतना बड़ा देशद्रोह कर रहा है तो आपने अबतक इसके खिलाफ NSA यानी देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया। साथ ही तंज सकते हुए AAP नेता ने यह भी कहा कि सोनम वांगचुक पर तो NSA लगा दिया, इस पर क्यों नहीं लगाया?

भाजपा नेता ने कहा- यह शख्स लगातार अपशब्द कह रहा इससे पहले भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख मालवीय ने एक पोस्ट शेयर करते हुए ग्वालियर के उस वकील अनिल मिश्रा की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह कांग्रेस विधायक के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के साथ मालवीय ने लिखा, ‘ग्वालियर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के साथ बैठा यह जातिवादी वकील अनिल मिश्रा वही व्यक्ति है, जो लगातार भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है।’

मालवीय ने लिखा- इन दोगलों को सिर्फ दलितों का वोट चाहिए इससे बाद हमलावर होते हुए मालवीय ने कहा, 'कांग्रेस एक तरफ सुनियोजित तरीके से बाबा साहेब का अपमान करवाती है और दूसरी तरफ संविधान हाथ में लेकर खुद को रक्षक बताने का ढोंग करती है। सच यह है कि कांग्रेस को न बाबा साहेब से कोई सरोकार है, न दलितों से कोई सहानुभूति। इन दोगलों को सिर्फ दलितों का वोट चाहिए, उनके अधिकार या सम्मान नहीं।'

वीडियो में शख्स बोला- संविधान का निर्माण अंबेडकर ने नहीं किया इतना ही नहीं अपनी पोस्ट के साथ भाजपा नेता ने ग्वालियर के उस वकील की एक वीडियो क्लिप भी शेयर की, जिसमें वह संविधान निर्माण का श्रेय अंबेडकर को ना देकर बीएन राव को दे रहे हैं। क्लिप में मिश्रा ने कहा, 'वास्तविकता इतिहास की यही है कि संविधान का जो निर्माण है बीएन राव साहब ने किया है, ना की अंबेडकर जी ने, अंबेडकर जी तो संविधान को जलाना चाहते थे, उन्होंने खुद कहा था कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूं।' इसके आगे अंबेडकर को अंग्रेजों का एजेंट बताते हुए मिश्रा ने आगे कहा, 'हां सौ प्रतिशत अंग्रेजों की गुलामी की उन्होंने, अंग्रेजों के ही एजेंट रहे, और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न की।'