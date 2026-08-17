क्यों बंद कर दिया इंस्टाग्राम अकाउंट; किसकी अपील पर हाई कोर्ट ने मेटा से पूछी वजह, जारी किया नोटिस
पीठ को बताया गया कि सोशल मीडिया अकाउंट पर की गई कार्रवाई से गुप्ता के शेयर बाजार सलाहकार व विश्लेषक के रूप में कामकाज पर गंभीर असर पड़ रहा है। उनकी तरफ से पीठ से आग्रह किया गया है कि मेटा को यह बताने का निर्देश दिया जाए कि खातों के खिलाफ कार्रवाई किस आधार पर की गई।
हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने मेटा को निर्देश दिया कि वह उस सामग्री को अदालत के सामने प्रस्तुत करे, जिसके आधार पर स्टॉक मार्केट सलाहकार आकांक्षा गुप्ता का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किया गया है, साथ ही उनके अन्य सोशल मीडिया खातों पर भी पाबंदियां लगाई गईं हैं। हालांकि उच्च न्यायालय ने फिलहाल गुप्ता को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने सोमवार को आकांक्षा गुप्ता की तरफ से दाखिल मुकदमे पर सुनवाई करते हुए मेटा को यह निर्देश दिया। पीठ ने मुकदमे में समन जारी करने के साथ ही अंतरिम राहत की मांग वाली अर्जी पर भी नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी।
SEBI में रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता आकांक्षा गुप्ता ने बेंच को बताया कि वह शेयर बाजार संबंधी सलाह देने वाली विश्लेषक हैं और SEBI (भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड) में रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट (पंजीकृत शोध विश्लेषक) के रूप में काम करती हैं। वह इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और टेलीग्राम समेत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट चलाती हैं।
एक अकाउंट बंद किया, तीन पर लगाई पाबंदियां
गुप्ता की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दिया कपूर और वकील नकुल गांधी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के एक इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद कर दिया गया है, जबकि तीन अन्य इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर चेतावनी या पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि इन कार्रवाइयों के कारण भी स्पष्ट नहीं किए गए हैं और उन्हें अस्पष्ट तरीके से बताया गया है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से की यह मांग
पीठ को बताया गया कि सोशल मीडिया अकाउंट पर की गई कार्रवाई से गुप्ता के शेयर बाजार सलाहकार व विश्लेषक के रूप में कामकाज पर गंभीर असर पड़ रहा है। उनकी तरफ से पीठ से आग्रह किया गया है कि मेटा को यह बताने का निर्देश दिया जाए कि खातों के खिलाफ कार्रवाई किस आधार पर की गई।
मेटा ने बताया किन आधारों पर बंद होते हैं अकाउंट
उधर मेटा की तरफ से अधिवक्ता वरुण पाठक ने दलील दी कि अकाउंट को बंद करने या उन पर पाबंदी लगाने की वजह संबंधित यूजर्स को उसी खाते पर सूचना के माध्यम से बताए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले में खातों के खिलाफ कार्रवाई ऐसे सामग्री संबंधी कारणों से की गई, जो सामुदायिक मानकों का पालन नहीं करती। इनमें वयस्क यौन गतिविधियों के लिए आग्रह व धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।
मेटा की तरफ से इस बात पर भी प्रारंभिक आपत्ति जताई गई कि यह मुकदमा सुनवाई योग्य है भी या नहीं। वकील ने कहा कि मामला बौद्धिक संपदा के उल्लंघन से संबंधित नहीं है। सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि इस चरण पर कोई राहत नहीं दी जा सकती।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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