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क्यों बंद कर दिया इंस्टाग्राम अकाउंट; किसकी अपील पर हाई कोर्ट ने मेटा से पूछी वजह, जारी किया नोटिस

By Sourabh Jain
हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
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पीठ को बताया गया कि सोशल मीडिया अकाउंट पर की गई कार्रवाई से गुप्ता के शेयर बाजार सलाहकार व विश्लेषक के रूप में कामकाज पर गंभीर असर पड़ रहा है। उनकी तरफ से पीठ से आग्रह किया गया है कि मेटा को यह बताने का निर्देश दिया जाए कि खातों के खिलाफ कार्रवाई किस आधार पर की गई।

क्यों बंद कर दिया इंस्टाग्राम अकाउंट; किसकी अपील पर हाई कोर्ट ने मेटा से पूछी वजह, जारी किया नोटिस
Delhi High Court

हेमलता कौशिक, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने मेटा को निर्देश दिया कि वह उस सामग्री को अदालत के सामने प्रस्तुत करे, जिसके आधार पर स्टॉक मार्केट सलाहकार आकांक्षा गुप्ता का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किया गया है, साथ ही उनके अन्य सोशल मीडिया खातों पर भी पाबंदियां लगाई गईं हैं। हालांकि उच्च न्यायालय ने फिलहाल गुप्ता को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने सोमवार को आकांक्षा गुप्ता की तरफ से दाखिल मुकदमे पर सुनवाई करते हुए मेटा को यह निर्देश दिया। पीठ ने मुकदमे में समन जारी करने के साथ ही अंतरिम राहत की मांग वाली अर्जी पर भी नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी।

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SEBI में रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता आकांक्षा गुप्ता ने बेंच को बताया कि वह शेयर बाजार संबंधी सलाह देने वाली विश्लेषक हैं और SEBI (भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड) में रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट (पंजीकृत शोध विश्लेषक) के रूप में काम करती हैं। वह इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और टेलीग्राम समेत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट चलाती हैं।

एक अकाउंट बंद किया, तीन पर लगाई पाबंदियां

गुप्ता की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दिया कपूर और वकील नकुल गांधी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के एक इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद कर दिया गया है, जबकि तीन अन्य इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर चेतावनी या पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि इन कार्रवाइयों के कारण भी स्पष्ट नहीं किए गए हैं और उन्हें अस्पष्ट तरीके से बताया गया है।

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याचिकाकर्ता ने अदालत से की यह मांग

पीठ को बताया गया कि सोशल मीडिया अकाउंट पर की गई कार्रवाई से गुप्ता के शेयर बाजार सलाहकार व विश्लेषक के रूप में कामकाज पर गंभीर असर पड़ रहा है। उनकी तरफ से पीठ से आग्रह किया गया है कि मेटा को यह बताने का निर्देश दिया जाए कि खातों के खिलाफ कार्रवाई किस आधार पर की गई।

मेटा ने बताया किन आधारों पर बंद होते हैं अकाउंट

उधर मेटा की तरफ से अधिवक्ता वरुण पाठक ने दलील दी कि अकाउंट को बंद करने या उन पर पाबंदी लगाने की वजह संबंधित यूजर्स को उसी खाते पर सूचना के माध्यम से बताए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले में खातों के खिलाफ कार्रवाई ऐसे सामग्री संबंधी कारणों से की गई, जो सामुदायिक मानकों का पालन नहीं करती। इनमें वयस्क यौन गतिविधियों के लिए आग्रह व धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

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मेटा की तरफ से इस बात पर भी प्रारंभिक आपत्ति जताई गई कि यह मुकदमा सुनवाई योग्य है भी या नहीं। वकील ने कहा कि मामला बौद्धिक संपदा के उल्लंघन से संबंधित नहीं है। सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि इस चरण पर कोई राहत नहीं दी जा सकती।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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