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वाइब्रेटर यूज क्यों कर रही हो? मैं हूं ना; फरीदाबाद में डिलीवरी बॉय की घिनौनी हरकत

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली एनसीआर समेत जैसे कई हिस्सों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से पर्सनल सामान मंगवाने पर महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। महिलाओं को कई बार भद्दे कमेंट्स का भी सामना करना पड़ा। 

वाइब्रेटर यूज क्यों कर रही हो? मैं हूं ना; फरीदाबाद में डिलीवरी बॉय की घिनौनी हरकत

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी अपनी सुविधा के लिए अक्सर ऑनलाइन सामान मंगाते हैं। इससे समय की बचत के साथ बाजार में दुकानों पर धक्के खाने की टेंशन से छुटकारा मिलता है। हालांकि अब यही सहूलियत महिलाओं की सुरक्षा पर खतरा बनती जा रही है। ताजा मामला फरीदाबाद का है जहां महिला के लिए ऑनलाइन वाइब्रेटर मंगाना डरावना और शर्मिंदगी भरा बन गया। पूजा जोशी (बदला हुआ नाम) ने बिल्किंट से एक वाईब्रेटर ऑर्डर किया था। लेकिन सामान पहुंचाने के बाद डिलीवरी बॉय ने न सिर्फ उनके ऑर्डर को लेकर सवाल किया बल्कि अश्लील कमेंट भी किए। पहले उसने पूछा कि इस पैकेट में क्या है।

जब पूजा ने उसे अपने काम से काम रखने को कहा तो पहले तो वह चला गया। लेकिन कुछ सेकेंड बाद पूजा का फोन बजा जो उसी डिलीवरी बॉय का था। उसने पूजा से कहा, वाइब्रेटर का इस्तेमाल क्यों कर रही हो? मुझे इस्तेमाल करो। पूजा ने बताया कि इस घटना से वह बहुत डर गईं। उन्होंने तुरंत ब्लिंकिंट पर उसकी शिकायत की और उसे नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन एक डर उनके मन में हमेशा के लिए रह गया क्योंकि डिलीवरी बॉय उनके घर का पता जानता था।

भद्दी मुस्कान दी, अजीब इशारे किए

ये कहानी सिर्फ पूजा की नहीं थी, बल्कि दिल्ली, नोएडा, ठाणे और चेन्नई जैसे शहरों से भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक अन्य मामले में 36 साल की अदिति ने अपने लिए पर्सनल मसाजर ऑर्डर किया था। अदिति को जब वो पैकेज मिला तो सील नहीं था। इसलिए उन्होंने रिटर्न के लिए डाल दिया। जब डिलीवरी बॉय उसे लेने आया तो पहले तो उसने अदिति के सामने ही उस मसाजर को निकाल कर देखा और सूंघा और फिर एक भद्दी सी मुस्कान थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो शख्स अदिति के इलाके में ही रहता था, इसलिए कभी-कभी दोनों का आमना सामना भी हो जाता। तब भी वह उन्हें देखकर अजीब इशारे करता।

नोएडा, ठाणे और चेन्नई से भी ऐसे मामले सामने आए जिनमें महिलाओं की तरफ से ऑर्डर किए गए सेक्शुअल सामना बिना की प्राइवेसी पैकेजिंग के खुले पैकेट में डिलीवर किए गए। नतीजन कई बार उन्हें डिलवीर एजेंट के अजीब, जजमेंटल और डरावने व्यवहार का सामना करना पड़ा। एक महिला अपने पर्सनल प्रोडक्ट को खुली पैकेजिंट में डिलीवरी देखकर इस कदर शर्मिंदा हो गई कि उन्होंने उस ऑर्डर को लेने से ही इनकार कर दिया और कहा कि ये मैंने ऑर्डर नहीं किया है।

क्यों आ रही ऐसी परेशानी?

रिपोर्ट के मुताबिक एक पूर्व क्विक कॉमर्स एग्जीक्यूटिव ने बताया कि सभी कंपनियों में पर्सनल आइटम की अलग सुरक्षित पैकेजिंग की गाइडलाइन है। लेकिन जो ऐप 8-10 मिनट में प्रोडक्ट डिलीवर करने का वादा करती हैं, कई बार उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वह इन पर्सनल प्रोडक्ट की अलग से सुरक्षित पैकेजिंग करें। उन्हें महज 2-4 मिनट के अंदर ही सामान पैक करना होता है और इसी गड़बड़ी में वह कई बार पर्सनल सामान भी खुले पैकेट में भेज देते हैं जिससे ग्राहकों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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