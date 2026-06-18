जहां गूंजती मंत्रालयों की चहल-पहल, वहां दहाड़ रहा बुलडोजर; उद्योग भवन के बनने-टूटने की कहानी
दिल्ली का 70 साल पुराना उद्योग भवन सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत जल्द इतिहास बन जाएगा। कभी देश की औद्योगिक और आर्थिक नीतियों का केंद्र रहे इस भवन की जगह आधुनिक सरकारी कार्यालय बनेंगे। सरकार इसे प्रशासनिक सुधार बता रही है, जबकि विरासत प्रेमी इसकी ऐतिहासिक अहमियत पर चिंता जता रहे हैं।
राजधानी दिल्ली का एक इलाका, जहां मंत्रालयों की चहल-पहल हुआ करती थी। अब वह बुलडोजर के शोर में जमींदोज होने जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं, दिल्ली के उद्योग भवन की। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कपड़ा और इस्पात जैसे मंत्रालय भी चलते हैं, फिर उनका क्या होगा? वो कहां शिफ्ट कर दिए जाएंगे? दरअसल, ये सब कुछ केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हो रहा है। आसान शब्दों में समझिए करीब 70 साल पुरानी इस इमारत को तोड़कर नई सरकारी इमारतें बनाई जाएंगी। अब जानिए इस भवन का इतिहास-भूगोल साथ ही जानिए सेंट्रल विस्टा योजना से जुड़ी कुछ अहम बातें।
- 70 साल पुरानी इमारत, किसने तैयार किया था डिजाइन
दिल्ली का उद्योग भवन कर्तव्य पथ (सेंट्रल सेक्रेटेरिएट) के पास स्थित है। यह इलाका केंद्रीय सचिवालय और प्रशासनिक भवनों का प्रमुख केंद्र है। उद्योग भवन का निर्माण 1957-58 में पूरा हुआ था। यह भवन उस दौर में बना जब स्वतंत्र भारत अपने औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। तब विज्ञान भवन डिजाइन करने वाले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के आर्किटेक्ट आरए गहलोत ने इसका डिजाइन तैयार किया था।
- उद्योग भवन में लिखी गई औद्योगिक विकास की कहानी
कई दशकों तक यह उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का प्रमुख केंद्र रहा। देश की पंचवर्षीय योजनाओं, भारी उद्योगों की स्थापना और औद्योगिक विस्तार से जुड़े कई अहम फैसले यहीं से लिए गए। 1960 के दशक में तत्कालीन उद्योग मंत्रियों मनुभाई शाह, लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्ण सिंह और त्रिभुवन नारायण सिंह ने इसी भवन से देश में औद्योगिक विकास की नीतियों को आगे बढ़ाया। 1970 के दशक में छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने से जुड़े फैसलों में भी उद्योग भवन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
- आर्थिक सुधारों का भी केंद्र रहा है उद्योग भवन
1980 और 1990 के दशक में यह भवन आर्थिक सुधारों का भी केंद्र बना। पूर्व वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री V. P. Singh, Pranab Mukherjee और P. Chidambaram के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों पर यहीं काम हुआ। 1991 की नई औद्योगिक नीति, जिसने लाइसेंस राज को समाप्त करने और विदेशी निवेश (FDI) का रास्ता खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी दौर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल रही।
- आखिर उद्योग भवन जैसे कार्यालय क्यों हटाए जा रहे?
केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उद्योग भवन समेत 1956 से 1968 के बीच बने कई केंद्रीय सचिवालय भवनों को एक-एक करके धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। इनकी जगह पर आधुनिक कार्यालय परिसर बनाए जा रहे हैं। सरकार की योजना केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 साझा केंद्रीय सचिवालय भवनों (Common Central Secretariat) में ले जाना है।
- सरकार का तर्क है कि आजादी के बाद बने ये भवन उस दौर की जरूरतों के हिसाब से तैयार किए गए थे, लेकिन अब बढ़ते मंत्रालयों, कर्मचारियों और तकनीकी जरूरतों के कारण इनमें जगह और सुविधाओं की कमी महसूस की जा रही है।
- इसके पीछे एक मकसद यह भी है कि अलग-अलग जगहों पर बिखरे मंत्रालयों को एक जगह लाया जाए, ताकि विभागों के बीच कॉर्डिनेशन बढ़े और प्रशासनिक कामों में तेजी आ सके। नए भवन बहुत ज्यादा हाईटेक होंगे। इनमें हर जरूरतों का खासा ख्याल रखा जाएगा।
- उद्योग भवन के ध्वस्तीकरण को लेकर क्या हैं चिंताएं
हालांकि, उद्योग भवन के ध्वस्तीकरण को लेकर विरासत संरक्षण से जुड़े लोगों की चिंताएं भी सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि यह केवल एक सरकारी इमारत नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत की औद्योगिक और आर्थिक नीतियों का साक्षी रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना का उद्देश्य केवल नई इमारतें बनाना नहीं, बल्कि देश की प्रशासनिक व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है। ऐसे में उद्योग भवन का अंत एक युग का अंत जरूर माना जा रहा है, लेकिन उसके स्थान पर बनने वाली नई इमारतों को सरकार भारत के प्रशासनिक भविष्य की नई शुरुआत के रूप में देख रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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