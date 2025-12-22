दिल्ली को सांस, राजस्थान को पानी; डायनासोर से भी पुरानी अरावली की गजब कहानी

संक्षेप: अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाय तौबा मची है। पर्यावरण विशेषज्ञ इस पर्वतमाला को लेकर खतरे की आशंका जता रहे हैं, वहीं सरकार का कहना है कि अरावली का का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा संरक्षित रहेगा। आइए जानते हैं कि 2.5 अरब साल पुरानी यह पर्वतमाला देश के लिए इतना जरूरी क्यों है।

केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला की संशोधित परिभाषा से बड़े पैमाने पर खनन के रास्ते खुलने की आशंकाओं को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का हवाला देते हुए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित परिभाषा से अरावली क्षेत्र का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा।

अरावली पर्वतमाला क्या है? अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह पृथ्वी पर डायनासोर पाए जाने जाने से पहले से मौजूद है। यह लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। दिल्ली से दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगभग 670-700 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होते हुए अहमदाबाद के नजदीक खत्म होती है।

10 से 100 किलोमीटर तक की चौड़ाई वाली यह प्राचीन पर्वत श्रृंखला उत्तर-पश्चिमी भारत में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और भौगोलिक रीढ़ की हड्डी का निर्माण करती है। इसकी औसत ऊंचाई 600-900 मीटर है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका एक भूमिगत विस्तार हरिद्वार तक पहुंचता है, जो गंगा और सिंधु नदी घाटियों को विभाजित करता है।

अरावली पर्वतमाला किससे बनी है? अरावली उत्तर-पश्चिमी भारत की अत्यंत प्राचीन भूपर्पटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें पृथ्वी के लगभग 2.5 अरब वर्षों का इतिहास संरक्षित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक स्टडी में कहा गया है कि अरावली की चट्टानें आर्कियन युग के नीस और ग्रेनाइट से पत्थर से बनी है। आर्कियन युग वह समय था जब पृथ्वी की पहली ठोस भूपर्पटी का निर्माण हुआ था। इसी युग में पृथ्वी पर आज पाई जाने वाली सबसे पुरानी चट्टानों का भी निर्माण हुआ था।

दक्षिण-पश्चिमी चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीप की कुछ सबसे प्राचीन भू-आकृतियां पाई जाती हैं। इनकी निचली परत नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है और ऊपरी परत अरावली पर्वतमाला की नवनिर्मित चट्टानों से ढकी है। राजस्थान के भादेसर क्षेत्र में ये चट्टानें उत्तर-दक्षिण दिशा में फैली लंबी पट्टियों के रूप में दिखाई देती हैं।

अरावली पर्वतमाला क्यों महत्वपूर्ण है? दिल्ली के लिए अरावली पर्वतमाला शहर के 'फेफड़ों' की तरह काम करती है। यह वायु प्रदूषण को छानकर और मौसमी धाराओं के माध्यम से भूजल को रिचार्ज करके शहरीकरण करती है। बांधवारी जैसी पर्वतमालाएं राजस्थान से आने वाले रेगिस्तानी विस्तार को रोकती हैं। यह थार रेगिस्तान की रेत को भारत-गंगा के मैदानों में फैलने से रोकती है, जिससे हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कृषि संरक्षित रहती है।

तांबा, जस्ता, संगमरमर और सीसा जैसे खनिजों से समृद्ध यह पर्वतमाला भारत की खनन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। साथ ही 300 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों और अमूल्य वनस्पतियों का घर भी है।