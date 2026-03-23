क्या आप कानून भूल गए हैं? गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची से रेप मामले में पुलिस पर क्यों भड़का सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में चार साल की बच्ची से रेप मामले की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने के अनुरोध से संबंधित याचिका पर हरियाणा सरकार, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अन्य से सोमवार को जवाब मांगा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में चार साल की बच्ची से रेप मामले की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने के अनुरोध से संबंधित याचिका पर हरियाणा सरकार, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अन्य से सोमवार को जवाब मांगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त और जांच अधिकारी को 25 मार्च को सभी रिकॉर्ड के साथ अदालत में पेश होने का निर्देश भी दिया। इसी के साथ मामले में पुलिस की असंवेदनशीलता पर सवाल भी उठाए।
पीठ ने कहा कि वह जांच का जायजा लेने के लिए बाध्य है और संकेत दिया कि कोर्ट वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों वाली एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन कर सकती है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चे के बयान को दर्ज करने के तरीके पर गंभीर चिंताएं उठाए जाने के बाद मामले को किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर किया जा सकता है। कोर्ट ने राज्य से पूछा, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपके पुलिस अधिकारी ने माता-पिता से पूछा, ‘आप क्या चाहते हैं?’ जब कोई इस तरह की शिकायत लेकर आपके पास आता है, तो क्या आपका कर्तव्य तुरंत एफआईआर दर्ज करना नहीं है? क्या आप कानून के पहले सिद्धांत को भूल गए हैं? और यह स्थिति एक महानगर में है?
कोर्ट ने पुलिस द्वारा दिखाई गई असंवेदनशीलता और जांच के दौरान बच्ची को जिस तरह से और अधिक मानसिक आघात पहुंचाया गया, उस पर हैरानी जताई। जानकारी के मुताबिक इस घटना में दो घरेलू नौकरानियां और उनके पुरुष साथी शामिल थे।
पुलिस की असंवेदनशीलता पर सवाल
कोर्ट खौस तौर पर बच्ची के बयान दर्ज करने के तरीके से परेशान थी। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि पिछले एक महीने में नाबालिग को बार-बार बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) में बुलाया गया और उसके माता-पिता की गैरमौजूदगी में उससे पूछताछ की गई। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कानूनी रूप से प्रक्रियाओं का पालन करने के बजाय, आरोपियों को पहचान के लिए बच्ची के सामने शारीरिक रूप से पेश किया गया।
इस पर कोर्ट ने पूछा कि ऐसी पहचान कैसे की गई। पुलिस किस तरह की असंवेदनशीलता दिखा रही है?… आप चार साल की बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? क्या आप उसे और ज्यादा सदमा पहुंचाना चाहते हैं?
इससे पहले 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी। कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई के मुकुल रोहतगी के अनुरोध पर गौर करने के बाद सोमवार का दिन तय किया था।
अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं
रोहतगी ने अदालत से कहा था कि लड़की ने मजिस्ट्रेट को भयावह घटना का विवरण देते हुए बयान दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। रोहतगी ने कहा, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटनास्थल की घेराबंदी नहीं की गई। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं लिया गया। घरेलू सहायिकाएं भी इसमें शामिल पाई गई हैं।
चीफ जस्टिस ने शुरू में याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया था। इस पर वरिष्ठ वकील ने कहा कि संबंधित उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है, जबकि पीड़िता के पिता गुरुग्राम में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस 'भयावह मामले' में 'देश के सर्वोच्च न्यायालय से संदेश जाना चाहिए।'
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अदिति शर्मा
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